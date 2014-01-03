'Özgür hissetmiyorum, bizim çıkmamızla sorun halolmamıştır'

Cezaevi önünde açıklama yapan Gülser Yıldırım, tahliye edilmesiyle buruk sevinç yaşadığını belirterek, "Arkamda onlarca anne, yüzlerce binlerce tutuklu siyasetçi bırakarak çıkıyorum. Ben bugün çıkmışsam bunu sevinçle karşılayacak değilim. Sonuçta arkadaşlarımla benim aramda hiçbir fark yok. Onlar da bu halk tarafından seçilmiş insanlardır. Yani bizim çıkmamızla bu halolmamıştır. Çünkü hâlâ içeride yüzlerce tutuklu arkadaşımız var. Çünkü Türkiye'de çözüm bekleyen bir Kürt sorunu var. Bütün bunlar çözülmeden rayına girmeden bizler neyin tadını çıkaracağız?" dedi.

BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden saat 16.30 sıralarında tahliye oldu. Yıldırım'ı cezaevi dışında eşi, çocukları ve yakınları çiçekler verip, zılgıtlarla karşıladı.

Cezaevinde olan bu kişilerin tek suçlarının demokrasi istemek olduğunu söyleyen Gülser Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kişilerin tek suçu halkın haklı taleplerini dile getirmektir. Binlerce yıldır gasp edilen kimlikleri, hakları talep etmektir. Türkiye 'nin demokratikleşmesinin taleplerini gütmek, Kürt olduğunda karşılığı budur. Ve maalesef bugün yüzlerce arkadaşımız cezaevlerinde tutuluyorsa ve maalesef birileri onların içeride tutulmasına karar veriyorsa benim burada çıkmamı sevindirecek bir hakkı vermiyor bana. Çünkü ben o arkadaşların bizden önce çıkmaları gerektiğine inanıyorum. Ve ben bütün siyasetçilerin, bütün seçilmişlerin çıkmaları gerektiğine inanıyorum. Bu zaten bir lütuf değil, bu gaspedilmiş bir hakkın geç de olsa verilmesidir."

Gülser Yıldırım, demokrasinin ve adaletin herkese lazım olduğunu belirtirken, "Gün gelip hukuk bugün olduğu gibi birilerinin iktidarına dönebiliyor. Türkiye'nin kurtuluşu kendi toplumsal barışı içerisinde yaşamasıdır" diye konuştu.

'Bizim çıkmamızla bu halolmamıştır'

Cezaevinde yüzlerce arkadaşı kaldığı için duygusal olduğunu anlatan Gülser Yıldırım, "Yani bizim çıkmamızla bu halolmamıştır. Çünkü hâlâ içeride yüzlerce tutuklu arkadaşımız var. Çünkü Türkiye'de çözüm bekleyen bir Kürt sorunu var. Bütün bunlar çözülmeden rayına girmeden bizler neyin tadını çıkaracağız? Yani biz bu sorumluluğun bilinciyle buradayız. Ben bugün kendimi özgür hissetmiyorum. Ben bireysel özgürlük peşinde değilim" dedi.

Cezaevinden konvoy halinde BDP Mardin İl Başkanlığı'na geçen Yıldırım il binasında zılgıtlar ve alkışlar eşliğinde çiçeklerle karşılandı.