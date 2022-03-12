Gülşen ilk kez konuştu: Ne tepkisi, ben sadece konser veriyorum

Sahne kıyafetleri gerekçe gösterilerek hedef alınan ve son olarak son şarkısı Lolipop ile gündeme gelen şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu hakkında soruya “Ne tepkisi? Ben sadece konser veriyorum” dedi.

Gülşen’in son teklisi “Lolipop” dün yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen’e sosyal medyadaki yorumlar soruldu.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Gülşen, “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun. Ben işime konsantreyim”

Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.”

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