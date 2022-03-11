Gülşen, 'Lolipop' şarkısı ve klibi ile sosyal medyanın gündeminde

Son günlerde sahne kostümleriyle ses getiren Gülşen'in 'Lolipop' şarkısının klibi YouTube'da yayınlandı. Gülşen iddialı klibi ile sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu.
İşte Gülşen'in Lolipop adlı şarkısına çektiği klip:
Şarkının sözleri ise şöyle:
Kaçtıkça giriyorum çekimine
Sanki giymişim ateşten elbise
Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım
Korkulu rüyalarımın sahibi
Oyna duygularımın ol katili
Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
My love
İçim dışım lav
Ay lav ay lav
İşim gücüm yok başkalarıyla
Yo
Söndürülmez bu ateş sularla
Oooo
My love
Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla
Bildiklerini unut sırayla
Çarpışmalarımız itinayla
Oooo