Gülşen, 'Lolipop' şarkısı ve klibi ile sosyal medyanın gündeminde

Son günlerde sahne kostümleriyle ses getiren Gülşen'in 'Lolipop' şarkısının klibi YouTube'da yayınlandı. Gülşen iddialı klibi ile sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu.

İşte Gülşen'in Lolipop adlı şarkısına çektiği klip:

Şarkının sözleri ise şöyle:

Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

Korkulu rüyalarımın sahibi

Oyna duygularımın ol katili

Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım

Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

My love

İçim dışım lav

Ay lav ay lav

İşim gücüm yok başkalarıyla

Yo

Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo

My love

Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla

Bildiklerini unut sırayla

Çarpışmalarımız itinayla

Oooo