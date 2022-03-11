Sabah yazarı: Gülşen üzerinde neredeyse hiçbir şey yokken, şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor, ne yapmak istiyorsun amacın ne?

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, yeni şarkısı 'Lolipop'un kapağıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen'i eleştirirken, "Gülşen üzerinde neredeyse hiçbir şey yokken, şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor, ne yapmak istiyorsun amacın ne?" dedi.

Aytuğ, yazısında "Ben bu mahallenin namus bekçisi değilim tabii ki. Ama merak ediyorum doğrusu...

Eğer sanatın (!) adına çıplaklığının dışında sunacak bir şeyin kalmadıysa, toplumun ahlâki değerleriyle oynamak yerine evinde otur, bilgisayar oyunu oyna!.." dedi.

Aytuğ, Gülşen'in konserinde yakın arkadaşı Tolga Sezgin ile dansını da eleştirirken şunları yazdı:

"Son olarak İstanbul'daki konserinde bir erkek izleyiciye kucak dansı yapınca işin çivisinin iyice çıktığına hükmettim. Amerikan filmlerinde izlediğim kadarıyla bu kucak dansı denilen şey, striptiz kulüplerindeki dansçıların oraya gelen erkeklere para karşılığında verdikleri bir hizmet. (!) Yani neresinden bakarsanız bakın, +18'lik bir durum söz konusu... Peki ya sevgili Gülşen, o konsere senin şarkılarını dinlemeye gelen bir çocuk, yanındaki babasına 'Babacığım, Gülşen abla o adama ne yapıyor?' diye sorsa, adam ne cevap verecek?"

TIKLAYIN - Gülşen'in 'Lolipop' şarkısının 43 saniyelik kısmı sızdırıldı

TIKLAYIN - Gülşen, "Lolipop" şarkısının kapak fotoğrafıyla gündemde