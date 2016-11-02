Gülse Birsel: Tekmeci saldırganı bize verin; dövüş sanatlarıyla uğraşan arkadaşlarım var!

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle otobüste tekme atan saldırgan Abdullah Çakıroğlu'nun ikinci kez tahliye olmasına tepki göstererek, "Teklifimi yineliyorum. Sanat, bu tür insanlar için en iyi terapidir. Bilhassa da dövüş sanatları! Bu tarz sanatçı arkadaşlarım var! Ne yapacağınızı bilmiyorsanız, kafanız bu kadar karışıksa, şahsı bize verin. Biz 5-6 kişi terapi işini halletmeye talibiz" dedi.

Birsel'in Hürriyet'te "İnsanlar neden korkuyor..." başlığıyla yayımlanan (2 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Hafta sonu önerimi yapmıştım. FETÖ’ydü şuydu buydu, emniyetin de adaletin de iş yükü fazla, kafası karışık demiştim. Otobüste şortlu hemşireyi tekmeleyen yaratığı gözaltına alıp alıp bırakmayın, bize verin, biz terapisini yapar, tekrar topluma kazandırırız demiştim. Sanki ben dizide hikâye olarak yazmışım gibi, Tekmeci dün üçüncü kez serbest kaldı!

Öncelikle kızlarımızın, kadınlarımızın otobüsle seyahat etme özgürlüğü adına, cezasını örnek olsun diye en ağır şekilde vermek gerekirken, siz bu adamı ne demeye ikide bir serbest bırakıyorsunuz yav?

İkincisi, teklifimi yineliyorum. Sanat, bu tür insanlar için en iyi terapidir. Bilhassa da dövüş sanatları! Bu tarz sanatçı arkadaşlarım var! Ne yapacağınızı bilmiyorsanız, kafanız bu kadar karışıksa, şahsı bize verin. Biz 5-6 kişi terapi işini halletmeye talibiz!

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