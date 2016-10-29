Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan saldırgan tutuklandı

İstanbul'da hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsünde tekme atan ve dün yeniden gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu, tutuklandı.
İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde yolculuk yapan hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme attığı gerekçesiyle 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık Abdullah Çakıroğlu'nun tahliyesine karar verilmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararı verilen Abdullah Çakıroğlu hakkında itirazda bulunmuştu.
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılığın itirazını yerinde bularak sanık hakkındaki tahliye kararını kaldırdı.
Mahkeme, Abdullah Çakıroğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Çakıroğlu, polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.
Geceyi Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Abdullah Çakıroğlu, saat 11.00 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkeme Çakıroğlu hakkında tutuklama kararı verdi.