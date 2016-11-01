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'Şortlu kadına tekme' adaleti: Bırakıldı itirazla tutuklandı, yine bırakıldı yine itirazla tutuklandı ve yine bırakıldı!

Abdullah Çakıroğlu, ikinci kez tahliye edildi

01 Kasım 2016 18:50

İstanbul'da hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsünde tekme atan ve tutuklu bulunan Abdullah Çakıroğlu, ikinci kez tahliye edildi.

Çakıroğlu hakkında, "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 7 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" çıkarılan tekmeci saldırgan Abdullah Çakıroğlu gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çakıroğlu, dün avukatının yaptığı 'tutukluluk itiraz' sonucu yeniden serbest bırakıldı.
 

Ayşegül Terzi: Bu ülkede kadın olmak böyle bir şey!


Mahkemenin verdiği karar üzerine Ayşegül Terzi, çalıştığı hastaneden telefonla DHA'ya konuştu. Karara şaşırdığını ifade eden Ayşegül Terzi, "Kararı şuan sizden öğreniyorum. Ne diyebilirim ki? Türkiye'de adalet bu kadar. Düşünebileceğim hiçbir şey yok. Bu ülkede kadın olmak böyle bir şey. Benim ölmemi bekliyorlar. İtiraz ediyoruz, itiraz ediyoruz serbest bırakılıyor. Şuan herhangi bir koruma kararım da yok. Yeniden tutuklandığı için verilen koruma kararı da kaldırılmıştı" dedi.
 

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Abdullah ÇakıroğluAyşegül Terzişortlu hemşire

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