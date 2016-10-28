Ayşegül Terzi: Bana saldıran dışarıda, ben hapisteyim

Hemşire Ayşegül Terzi, şort giydiği için kendisini tekmeleyen Abdullah Çakıroğlu'nun tahliye edilmesiyle ilgili olarak, ''Evden çıkamıyorum. Çıkarsam da babamla çıkıyorum. Kendimi hapse atılmış hissediyorum. O adamsa sokakta" diye konuştu.

23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, 12 Eylül'de Maslak - Çekmeköy otobüsünde şort giydiği için güvenlik görevlisi Abdullah Çakıroğlu'nun saldırısına uğramıştı. Saldırgan Çakıroğlu ilk duruşmada tahliye edildi, Ayşegül Terzi karara isyan etti.

Posta Gazetesi'nden Işıl Cinmen'e konuşan Ayşegül Terzi, şunları söyledi:

"Evden çıkamıyorum"

''Evden çıkamıyorum. Çıkarsam da babamla çıkıyorum. Kendimi hapse atılmış hissediyorum. O adamsa sokakta.

"Akli dengesinin bozuk olduğuna inanmıyorum. Bozuksa yeri hastane. Aklı yerindeyse de yeri hapishane.

"Tüm kadınlara sesleniyorum: Çok korkun"

"Tüm kadınlara sesleniyorum: Çok korkun! Çünkü bir otobüs dolusu insanın önünde beni öldürmeye kalkan saldırgan aramızda. O tekmeyi siz de yiyebilirsiniz.

"Güçsüz ve silik hissediyorum"

"Bu olay öncesi güçlü bir kızdım. Şimdi kendimi güçsüz ve silik hissediyorum. O tekmeyi öldürmek üzere boynuma attı. Sonra 'Neden ölmedi bu be!' dedi.

"Şehir değiştireceğim"

"Şehir değiştireceğim. O dışarıda olduğu sürece ben bu şehirde huzur bulamam.

"Başbakan, o adamın bana vurmasını onaylamadığını 'mırıldansaydı' diyerek dile getirdi. Mırıldanarak bana ne demesi gerekiyordu? Mırıldanmak da şiddettir.

"En acı mesaj bir kadından"

"Sosyal medyadan en acı mesaj maalesef bir kadından geldi: ''Keşke sana o otobüste tecavüz etseydi.' Neden bir kadın, bir kadın için böyle bir şey diler?

"Bugüne kadar sustuk ve onlara cesaret verdik. Artık konuşun lütfen. Yoksa bu ülke kadınlar için cehennem olacak.

"Saldırgan, Müslümanlığı kullanarak savunma yaptı. Ben de Müslüman'ım. Dinimizi böyle işlere alet etmek olmaz."