Gülen cemaatinin dershane ve okullarına kayyum atandı

Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı doğrultusunda, Kaynak Holding'e ait olduğu iddiasıyla 12 şirkete daha kayyum atandı. Kayyum atanan 50'ye yakın okul ve dershane arasında özel Coşkun Nilüfer Okulları, çeşitli anaokulları ile FEM ve Anafen dershaneleri de bulunuyor.

Karara göre, holding bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 46 şirket, bir vakıf ve bir derneğe atanan kayyumlar iş adamı İmran Okumuş, avukat Sezai Çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük, bu 12 şirkette de görev yapacak. Kayyumların şirket başına maaşları 2 bin TL olarak belirlendi.

Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar kayyum ataması yapılan şirket sayısı 58'e yükseldi.

Sulh Ceza Hâkimi, şu an Kaynak Holding yönetiminde bulunan kayyumlar İmran Okumuş, Sezai Çiçek, Hüseyin Yaşar, Aytekin Karahan, Ertuğrul Erdoğan, İsmail Gülen ile Levent Küçük'e, bu 12 şirkette de görev verdi.

Körfez Yayınları, Anadolu Fen Eğitim, Fırat Eğitim, Dizayn Eğitim, Mizan Eğitim, Çağ Öğretim ve Sema Eğitim kurumları ile birlikte 50'ye yakın okul ve yurt barındıran iki şirkete de kayyum ataması yapıldığı kaydedildi.