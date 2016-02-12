Melek İpek'in kayyum isyanı: Bir insan evine giremiyorsa Türkiye bitmiştir!

İpek Koza Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in annesi Melek İpek, bugün hastane dönüşünde, kendisine ait olan eve alınmadı. Kapının önünde bekleyen kimliği belirsiz kişiler, evine girmek isteyen İpek'i engellemeye çalıştı. İpek, "Bir insan kendi evine giremiyorsa Türkiye bitmiştir" dedi.



Haberdar'da yer alan habere göre; kim olduklarını açıklamayan kişilerce önce eve girmesinde zorluk çıkarılan Melek İpek, avukatların ısrarı ve hasta olması nedeniyle içeriye alındı. Onunla beraber eve girmek isteyen avukatlar ise daha sonra güvenlik şirketinden geldiklerini söyleyen kişilerce engellendi.





"Çocuklar emniyetten misiniz?"



Sabah saatlerinde evine yabancı bir kişinin geldiğini ve kim olduğunu sormasına rağmen o kişinin kendisini terslediğini belirten Melek İpek, “Yavrucum sen kimsin?” diye sordum, o da bana sana cevap vermek zorunda değilim diye cevap verdi” şeklinde konuştu. Kendisinin neden içeri alınmadığı yönünde sorulan soruya İpek, “Bilsem söyleyeceğim. Birileri emrediyor birileri de yapıyormuş. Ama kim bu birileri çıksın meydana. Kim uğraşıyor. Uğraştıkları şeyler benim evlerim. Çıksın desin ki ben bunun için sizinle uğraşıyorum desin bileyim” cevabını verdi.



"Bu hukuksuzluk karşısında dünya ayağa kalkmalı"



İpek "Benimle kim uğraşıyorsa çıksın karşıma, ben onunla hesaplaşayım. Birilerine göz dağı vermek için bizim ailemizi seçtiler!.. Dürüstler ayağa kalkacak, bu ülke düzelecek!... Bu hukuksuzluk karşısında bütün dünya ayağa kalkmalı. Bizim gibi hukuka bağlı insanlara bunu yapanlar başkalarına ne yapmaz!... Yaptığımız tek şey iyilik yapmak bu da hataysa hataya devam edeceğiz. Türkiye'de bir insan evine giremiyorsa Türkiye bitmiştir. 40 senelik evimi işgal eden kim? Hasan Ölçer adlı kayyum, İstanbul'daki evimin yatak odalarına kadar girip görüntüleri televizyonda yayınlattı. Şimdi Ankara'daki evimi de abluka altına almışlar" dedi.





