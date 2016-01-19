Kayyum: Kaynak Holding'ten Gülen'in kardeşine aylık 77 bin, GYV'ye aylık 100 bin lira ödeme yapılmış

Kaynak Holding'e kayyum atanan Yönetim Kurulu Başkanı İmran Okumuş, "Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğeni buradan maaş alıyordu. Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in günlük ücreti, ağustos ayında bin 483 liraya yükseltilmiş. Aylık brüt maaşı 77 bin 138 lira ediyor. Bu zat zaten işe gelmiyor, İzmir'de yaşıyor" dedi. Okumuş, "Buraya geldiğimde en fazla şaşırdığım şey, neden bu kadar çok şirket kurulduğuydu. İşin içine girince bütün bu şirketlerin, teröre destek vermek için kurulduğunu gördüm. Bir de ilgisiz yerlere yapılan abartılı bağışlar var. Örneğin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na her ay düzenli 100 bin lira ödeme yapılmış. Bağış adı altında" diye konuştu.

Sabah gazetesinden Şaban Arslan'ın İmran Okumuş'la yaptığı söyleşi şöyle:

'Kimse yok mu kayıtları Kaynak'ta'

- Bize Kaynak Holding'i anlatır mısınız?

Kaynak Holding, Paralel örgüt tarafından 20 yıl kadar önce kurulmuş. Holdinge bağlı 46 şirket, bir dernek ve bir de vakıf var. 8 bin çalışanımız var ama dolaylı olarak şirketlerimizde istihdam edilenlerin sayısı 30 bin civarında. Yıllık cirosu 1.8 milyar lira olan dev bir holding. Biz buraya geldiğimizde 19 şirket vardı. Her geçen gün yeni şirketler buluyoruz. Şimdi 46 şirket var ama sayının artacağını sanıyorum. Polis araştırmaya devam ediyor.

- Yeni şirketler bulmak ne demek? Nereden çıkıyor bu şirketler?

Düz bakıldığında, bu şirketlerin Kaynak Holding'le organik bağları yok gibi gözüküyor. Ancak polis tarafından yapılan takiplerde, Kaynak Holding bünyesinde bordrolu olarak çalışan bazı kişiler adına, Kaynak Holding'in faaliyet alanlarında iş yapan şirketler kurulduğu tespit edildi. Bunlardan daha çok olduğunu düşünüyoruz. Kaynak'a bağlı şirketlerin sayısının 100'ü bulması olası.



- Ne tür işler yapıyor bu şirketler?

Paralel örgüt, kendisine bağlılığı, itaati sağlam olan kişilerin üstüne yapmış bu şirketleri. Özellikle 17 Aralık'tan sonra, Kaynak Holding deşifre olunca, kamudan ihale almak için bu tarz şirketler kurmuşlar. Paralel algısını yok etmek için böyle bir yol izlemişler. Örgüt panik yaşıyor tabii. Bu işletmelerde şirket, ticaret kültürü yok. Cemaat, biat, abi ve abla kültürü var. Mesela İdex diye bir teknoloji şirketi tespit ettik. Bu şirket, 2015'te kurulmuş. Polis tarafından tespit edilip 22 Aralık'ta bize devredildi. Şirketlerin yönetim kurulu başkanlarını, genel müdürlerini davet ettik. Şirketin sahibi olan Eyüp Kızılay, "Bu şirket benim ve Kaynak Holding'le bir bağım yok" dedi. Araştırdığımızda Eyüp Kızılay'ın, holdingin bordrolu çalışanı olduğunu gördük. Devlet Mahsulleri Ofisi'nden ihale almış. Kimse bu şirketin Paralel örgütün şirketi olduğunu bilmiyor. Kendisini kamufle etmiş yani.



'Gülen'in kardeşi firar etti'





- Paralel Örgüt tarafından kurulup, kamu kurumlarından ihale alan şirketler var yani...

Ben Paralel terör örgütüne, 'maskeli terör örgütü' diyorum. Bunların binlerce maskesi var. Ve her gün birisini kullanıyorlar. Hiç tahmin etmediğiniz yerden şirketler çıkıyor. Mesela yayınevi maskeleri var. Ankara'da 2 tane yayınevleri var. Milli Eğitim Bakanlığı'na kitap hazırlayıp gönderiyorlar. Kaynak Holding'in şirketleri NEY Yayınevi ile Enneagram Yayınevi... Bunlar şimdi Türkiye'nin milli şirketleri ama biz gelene kadar Paralel örgüt tarafından yönetiliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan telif alan şirketler.



- Kaynak Holding'de Fetullah Gülen'in ailesinden çalışanlar var mıydı?

Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğeni buradan maaş alıyordu. Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in günlük ücreti, ağustos ayında bin 483 liraya yükseltilmiş. Aylık brüt maaşı 77 bin 138 lira ediyor. Bu zat zaten işe gelmiyor, İzmir'de yaşıyor. Biz buraya geldikten sonra işine son verdik. Biz kimi işten çıkardıysak hepsi yurtdışına kaçtı. Gülen'in kardeşi de kaçtı. Kimseye ulaşamıyoruz.



- Kaç bankamatik memuru vardı böyle?

72 bankamatik memuru tespit ettik. İşlerine son verdik. Asıl ilginç olan, Kaynak Holding'de bordrosu bulunan 300-350 kişilik halkla ilişkiler uzmanı kadrosunun bulunması. Bu insanlar işe gelmez. İl il, kapı kapı dolaşıp, himmet topluyorlar. Bu paralar örgüte gidiyor doğrudan. n İtiraflar geldi mi? İnsanlar bizi tanıdıktan sonra itiraflar gelmeye başladı. Şirketin kaynaklarının nereye aktarıldığına ilişkin, 50 civarında itirafçı geldi. Çok önemli bilgiler verenler var. Gördük ki para neredeyse Paralel de orada.



- Kaynak Holding'e geldiğinizde sizi en çok şaşırtan şey neydi?

Buraya geldiğimde en fazla şaşırdığım şey, neden bu kadar çok şirket kurulduğuydu. İşin içine girince bütün bu şirketlerin, teröre destek vermek için kurulduğunu gördüm. Bir de ilgisiz yerlere yapılan abartılı bağışlar var. Örneğin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na her ay düzenli 100 bin lira ödeme yapılmış. Bağış adı altında. Ayda bin lira maaş verdiğiniz asgari ücretle çalışan personelinizden ayda 35-50 lira servis parası keseceksiniz. Diğer taraftan gazetecilere, hukukçular derneğine ciddi bağışlar yapacaksınız. Bunlar Müslümanlara yakışmayan davranışlar. Ben bu camiayı bu kadar tanımıyordum. Buraya geldiğimde, yapılanın hizmet değil bir örgüt faaliyeti olduğunu kesinlikle gördüm.



- Başka çarpıcı usulsüzlükler var mı?

Atama yapılmadan sadece 7 gün önce 30 milyon TL Hollanda'ya aktarılmış. Ne olduğu belirsiz bir bilgisayar oyunu üzerinden İspanya'ya 8 milyon lira aktarılmış. Suç duyurusunda bulunduk. Bizden önce yapılan hukuksuzluklarla mahkemeler ilgileniyor.



Şirketten maaş alan Mesih Gülen'in günlük ücreti, ağustos ayında 1483 liraya yükseltilmiş. Aylık brüt maaşı ise 77 bin 138 lira ediyor.