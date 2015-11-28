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Kaynak Holding bünyesindeki 12 şirkete daha kayyum atandı

Holding bünyesindeki 19 şirkete kayyum atanmıştı

28 Kasım 2015 00:00

Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Kaynak Holding'e bağlı olduğu belirlenen 12 şirkete daha kayyum ataması yapıldı. Holding bünyesindeki 19 şirkete el konmuş, göreve başlayan kayyumlar, holding bünyesinde faaliyet gösteren 13 şirket daha tespit ettiklerini belirtmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması" (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla 18 Kasım'da Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir derneğe atanan kayyumlarca holdingle bağlantılı olduğu tespit edilen 12 şirkete de kayyum atanmasına karar verdi.

Hakimlik kararında, Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir derneğe atanan iş adamı İmran Okumuş, avukat Sezai Çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük'ün söz konusu 12 şirkete de kayyum olarak atanmasına hükmetti.

Eski yöneticilerine görevden alındıklarına dair kararın tebliğ edilmesinin ardından 7 kayyum görevlerine başladı. Hakimlik kayyumlara 2 bin lira maaş ödenmesine karar verdi. Kayyumlara, daha önceki görevlendirmeleri sebebiyle de 5 bin lira maaş bağlanmıştı.

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