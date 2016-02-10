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Koza İpek Holding’in sahibi İpek Ailesi’nden, iki kayyum hakkında "haneye tecavüzden" suç duyurusu

Polis hem şikâyetçi olanların, hem de kayyumlarına ifadesine başvurdu ve tutanak tuttu

10 Şubat 2016 12:11

Kayyumlar Hasan Ölçer ve Hikmet Keleş, mahkeme kararı olmadan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek’in İncek’teki evine girerek, evin boşaltılmasını istedi. Evde bulunan Melek İpek’in kızı Pelin İpek Zenginer, İncek Polis Merkezi Amirliği’ne giderek kayyumlar hakkında ‘haneye tecavüz’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ iddiasıyla şikâyetçi oldu. Polis hem şikâyetçi olanların, hem de kayyumlarına ifadesine başvurdu ve tutanak tuttu.

Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra kayyumlar Hasan Ölçer ve Hikmet Keleş, Akın İpek’in makam aracına binerek Melek İpek’e ait evin önüne geldi. İddiaya göre, kayyumlar savcı talimatı ya da mahkeme kararı olmadan, güvenlikçilerin kapıyı açmasını "işten çıkarma tehdidi" ile sağlayarak, içeri girdi. Ailenin avukatı, kayyumlara "hangi yetkiyle buradasınız, mahkeme kararı veya savcı talimatı var mı ?" diye sordu. Kayyumlar "Böyle bir şeye ihtiyacımız yok" cevabını verdi. Bunun üzerine ailenin avukatı polis çağırdı.

Pelin İpek Zenginer ve ailenin avukatı, İncek Polis Merkez Amirliği’ne giderek ifade verdi. Pelin İpek Zenginer ve ailenin avukatı, ifadelerinde kayyumların eve tehditle girdiğini, "siz zaten teröristsiniz niye konuşuyoruz ki" şeklinde hakaret ettiğini belirterek, kayyumlar Hasan Ölçer ve Hikmet Keleş’ten şikâyetçi oldu. Ayrıca Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli bir polis yöneticisi de kayyumla birlikte geldiği için aile onun hakkında da "haneye tecavüz suçuna iştirak ettiği" iddiasıyla şikâyetçi oldu. Aile, evin tapusunu da polis tutanaklarına ekletti.

 

 

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