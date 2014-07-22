Gülen cemaatine sahur operasyonu, 'paralel yapı' baskınları polis evleriyle başladı!

Fethullah Gülen cemaatini hedef alan ve "paralel yapı" iddiasına dayandırılan operasyon, emniyet mensuplarına ait adreslerde gece yarısından sonra yapılan aramalarla başladı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 69 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aralarında İstanbul’un da olduğu toplam 22 ilde, polislere yönelik gözaltı dalgası yaşanıyor.

Bir bölümü, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan 17-25 aralık operasyonlarında görev alan polislerin "evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç uydurma, soruşturmanın gizlilğini ihlal, konut dokunulmazlığını ihlal, delil üretmek, sahte isimle yasadışı dinleme" gibi iddialarla suçlandığı kaydedildi. 17 Aralık sürecinde görevden alınan polis şeflerinden Yakub Saygılı, dün sabah (21 Temmuz 2014) operasyon başlatılacağını duyuran mesajlarından sonra bu sabaha (22 Temmuz 2014) karşı Twitter'daki hesabından "Havuzcular, henüz gözaltına alınmadım... Ahlaksızlıklara karşı, hırsızlara karşı biz buradayız. Karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

İstanbul'da başlayan operasyonun 20 civarında ile yayıldığı bildiriliyor. Yeni Şafak yazarlarından Cem Küçük, TV Net'te, İstanbul'daki operasyonun "başlangıç" olduğunu ve 17 Aralık sürecinden sonra İstanbul dışına tayin edilen polislere de uzanacağını söyledi.

İstanbul’da dün gece yarısından sonra çok sayıda polise yönelik olarak operasyon başladı. Haber sosyal medyada ilk olarak, 01:50 sıralarında Twitter'da @fuatavni adlı hesapta dile getirildi. Fuatavni’nin yanı sıra Yeni Şafak gazetesi muhabiri Cihat Arpacık da operasyonu "son dakika" olarak duyurdu. Yeni Şafak'ın internet sitesi de "İstanbul'da paralel yapı operasyonu" başlığıyla haberi duyurdu. Yeni Şafak, adreslerinde arama yapılan polislere "casusluk ve evrakta sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiğini duyurdu.

Zaman gazetesi de internet sitesinde sabaha karşı haberi verdi ve "Operasyona tepki yağıyor" ifadesini kullandı.

Eş zamanlı ikinci operasyon

Selam Tevhid operasyonuna eş zamanlı olarak başlatılan diğer operasyon ise, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştiriliyor.

16 ilde gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul’un eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in evinde de arama yapıldığı kaydedildi.

Bu kişilerin; resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, bilişim sistemini bozma-engelleme-yok etme, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, haberleşmenin gizliliğini ihlalle suçlandıkları belirtildi.

İddia; sanatçı, iş adamı ve yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu 220’den fazla ismin dinlendiği yönünde.

Eski müdür de gözaltında

Operasyonların İstanbul ayağında, 200'e yakın adreste arama yapılırken, bu aramaların yoğunlaştığı yerler Halkalı ve Alibeyköy'deki polis lojmanları oldu.

17 ve 25 Aralık operasyonları sırasında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü olan Ö.K. da gözaltına alındı. Polisler tarafından evinden alınan Ö.K., doktor kontrolü için, diğer gözaltına alınan polisler gibi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, doktor kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gece yarısı başlatılan “paralel yapı” operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada, “Selam ve Tevhid örgütü” soruşturmasıyla ilgili takipsizlik kararı verildiği, söz konusu soruşturmayla ilgili olarak 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi. Açıklamada, 52 şüphelinin gözaltına alındığı, 24 şüphelinin ise arandığı ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerinin, İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi hakkında yaptığı suç ihbarı kapsamında başlatılan soruşturmada, 39 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı alındığı ve 15 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İki soruşturma kapsamında toplam 69 emniyet görevlisi gözaltına alınmış oldu.

*22 Temmuz 17:30 itibariyle gözaltı sayısa 99' yükseldi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

Polis şefi: Arama böyle mi yapılır!

Uzun süredir gözaltına alınacağı iddia edilen ve 17 Aralık operasyonunu yöneten polis şeflerinden Yakub Saygılı da Twitter hesabından “Havuzcular henüz gözaltında değilim. Ev aramasına canlı yayında beklerim” dedi. Saygılı, sabaha karşı Twitter'da şu mesajları paylaştı:

- Mesele ahlaksızlığa karşı ahlakı savunmaktır. Havuzcular henüz gözaltında değilim. Birazdan ev aramasından canlı yayına beklerim.

- Ev araması böyle yapılmaz. Doğru ya polis okulları ve akademisini kapattınız. Nereden öğrenecek bu çocuklar arama yapmayı.

- Bir şeyi de düzgün yapın arkadaş.

- Ahlaksızlıklara karşı, hırsızlara karşı biz buradayız. Karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz.

- Dün söyemiştim. Kahve sıcak alabilirsiniz.

- Ama ayakkabılarınızı çıkarın lütfen.

- Odalara öyle yalnız başına dalmak yok.

- Tutanağa imza atmayacak MİT'çi ve istihbaratçılar derhal ikametimi terk edin.

- Bu medya yanlış yere konuşlanmış onları ikaz edelim. Beyaz ayarını şu duvara yapabilirler.

- Tesbihçi BB'nin tesbih sallayana ne dediğini unutma yoksa yandaş olana sorun yok mu.

- Bu mu ne? Akıllı telefon. Uğraştığın en teknik cihaz uzaktan kumanda olunca normal.

- Bu da twitter'da, bunu bişr sonraki sefere anlatayım sen işinden geri kalma arayıver evi.

- Israr ediyorum ama.

- Yayınımıza bir süre RTÜK engeli.

- Ahlaksızlara karşı, hırsıza karşı biz buradayız. Karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz.

- Halkalı'ya 20 takviye polis aracı daha geldi. Söylemiştim "yetersizler" diye.

- Halkalı'ya takviye gelen ekipler sitedeki dördüncü turunu atıyor. Umarım bulurlar adresleri. Devletin benzinine yazık.

Fuatavni: Arama ve gözaltılar başladı

Twitter'da @fuatvni hesabından da sabaha karşı şu mesajlar paylaşıldı:

- Operasyon başladı. Gazze ateşini söndürmek bir yana yolsuzluğu ortaya çıkaran emniyet mensuplarını sahur sofrasından alıyorlar.

- Alibeyköy ve Halkalı başta olmak üzere İstanbul’da yirmi dokuz emniyet mensubunun evine an itibariyle girildi. BB, kara harekatı başlattı.

- DHKP-C’cilerin saat 5’te alınmasına isyan edenlere duyurulur. Dünyada örneği olmayan operasyo gece 1.50’de başladı.

- Emniyet mensuplarının ailelerine bilgi verilmiyor, sorgusuz sualsiz evler aranıp gözaltı oluyor. Bazılarının anne babaları fenalık geçiriyor.

- Gözaltına alınan emniyet mensuplarının bir kısmı emniyete getirildi. Diğerleri sevk ediliyor.

- Emniyet mensuplarının içerisinde genç ve rütbesiz olanlara operasyon devam ediyor. Müdürlere operasyon gece dörtten sonra düşünülüyor.

Yeni Şafak muhabirinden son dakika

Yeni Şafak gazetesi muhabiri Cihat Arpacık da operasyon haberini şahsi twitter hesabından son dakika olarak duyurdu. Yeni Şafak'ın internet sitesinde de haber olan mesajlarında Arpacık şunları söyledi:

- Son dakika; paralel yapının emniyet ayağına operasyon başlatıldı. Operasyona 1.30’da start verildi.İstanbul’da çok sayıda polis gözaltında.

- Paralel yapı soruşturması İstanbul’da operasyona dönüştü. Bazı emniyetçilerin evlerinde an itibariyle arama yapılıyor.

- İstanbul’da 1 saat önce başlatılan operasyonda polisler “casusluk ve resmi belgede sahtecilik” ile suçlanıyor.

- Bir dönem İstanbul Emniyeti'nde İstihbarat Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer'in de şüpheliler arasında olduğu iddia ediliyor.

Zaman: Yolsuzlukları ortaya çıkaran polislere sahur vakti operasyon

Gülen cemaatinin, dün (21 Temmuz 2014) Ekrem Dumanlı'nın "Ey zalim!" başyazısıyla yayımlanan gazetesi Zaman, haberi internet sitesinde sabaha karşı verdi. Zaman'ın "Yolsuzlukları ortaya çıkaran polislere sahur vakti operasyon" başlığıyla verdiği haber şöyle:

"17 ve 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nda görev alan polislere yönelik saat 01.30 sıralarında operasyon başladı. Bazı polis lojmanlarına baskın yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak görülen polislerin evlerine gece saat 01.30 sıralarında baskın yaptı.

Ramazan ayında sahur vaktine denk gelen ilk baskınların Halkalı'daki polis lojmanlarında kalan Emniyet görevlilerine yapıldığı ve şu anda evlerde aramaların devam ettiği belirtildi.

GECE YARISI OPERASYONU TCK VE CMUK'A AYKIRI

17 ve 25 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları'nda hırsızları yakalayan polis şefleri ve emniyet mensuplarına gece yarısı hukuksuz operasyon yapıldı. TCK ve CMUK uygulamalarına göre gece yarısı arama, baskın ve operasyon yapılamıyor.

OPERASYONU YANDAŞLAR DUYURDU

Gece 1.30 sularında Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmasını yürüten polislere yönelik yapılan operasyonu, ilk olarak hükümete yakın gazetelerde çalışan muhabirler duyurdu. TvNet, A Haber'in yanı sıra Yeni Şafak ve Sabah muhabirleri, sosyal medyadan operasyonun detaylarını paylaştı. TRT ve A Haber, gözaltılarının hemen ardından son dakika geçerek dün akşam saatlerinde Zaman'ın geçtiği haberi doğrulamış oldu. Haberde, yandaş medya çalışanlarına “Yarın 05.00-05.30'da 100 civarında polise operasyon yapılacak, erken gelin!”talimatının verildiği yazılmıştı."

'Operasyon yapılacak, gelin'

Zaman gazetesinin internet sitesinde, iktidara yakın yayınlardan gazetecilerin emniyete davet edilerek brifing verildiği iddiası da dün akşam şu haberle duyurulmuştu.

"Avukatlardan gizlenen soruşturma dosyalarının içeriğine hükümete yakın medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin vakıf olduğu, hatta yarın yapılacak operasyonlar için tetikte olmaları hususunda adliye ve emniyet kaynakları tarafından uyarıldıkları öğrenildi. İddiaya göre, bazı savcı ve emniyetçiler, “Yarın 05.00-05.30'da 100 civarında polise operasyon yapılacak, erken gelin!” diye uyarıda bulundu.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında görev yapan dönemin Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı’nın sabah erken saatlerde Twitter hesabında ‘Havada operasyon kokusu var’ başlığıyla dile getirildiği iddiaları teyit eden operasyonun mahiyeti bilinmiyor. Ancak Saygılı, Twitter’dan yazdığı notlarında “Hukuksuz bir operasyon yapılarak, bunun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde meydanlarda Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından kullanılacağına dikkat çekmişti.

İktidarın operasyon amacıyla oluşturduğu yeni adli mekanizma için HSYK'nın geçen hafta atadığı sulh ceza hâkimleri ve kendine yakın gördüğü savcılar eliyle yapmak istediği operasyonları şova dönüştürmek istediği bu yüzden gazetecilerin haberdar edildiği ileri sürüldü. Operasyonların Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sözde 'paralel yapı' safsatasına yönelik harekete geçirildiği algısı oluşturmak için şov yapmak, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını örtbas etmek, hükümetin İsrail'in Gazze saldırılarından sonra yönetemediği dış politik yanlışları örtme amacı taşıdığı belirtiliyor. Gözaltına alınacak kişilerin adreslerinde aramalar sürerken zor durumda olduklarına ilişkin fotoğraflar çekilmesinin istendiği de gelen bilgiler arasında.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın paralel yapı ile mücadele safsatasına yönelik yapılması düşünülen operasyonlarda yeni kurulan Sulh Ceza Hâkimlerinin kullanılacağını itiraf ettiği “Zaten şimdi yargı süreci başlıyor. Sulh Ceza Hâkimleri götürecek” ifadelerinden hemen sonra ortaya atılan bu iddia adliye ve emniyet koridorlarına bomba gibi düştü."