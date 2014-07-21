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Gülen'in avukatlarından Başsavcı Vekili ve o savcı hakkında suç duyurusu

Fethullah Gülen hakkında 8 aydır UYAP'a yüklenmeden yürütüldüğü öne sürülen soruşturmanın gizlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

21 Temmuz 2014 16:53

Avukat Fikret Duran, müvekkili Fethullah Gülen hakkında 8 aydır UYAP'a yüklenmeden yürütülen soruşturmayı gizlemeye çalıştığı öne sürülen savcı Fuzuli Aydoğdu ile Başsavcı Vekili Faruk Erşen Yılmaz hakkında disiplin ve adli soruşturma başlatılması ve dosyadan el çektirilmeleri için HSYK'ya şikayette bulundu. Avukatlar, Yılmaz ve Aydoğdu hakkında suç duyurusu da yaptı.

Zaman'da yer alan habere göre, Çağlayan Adliyesi'nde 8 aydır yürütülen soruşturmanın savcı Fuzuli Aydoğdu ve Başsavcı Vekili Faruk Erşen Yılmaz tarafından gizlendiği ortaya çıktı. Bir süredir müvekkili Fethullah Gülen hakkında gizli bir şekilde soruşturma yürütüldüğünü öğrenen avukat Fikret Duran, daha önce başsavcılık nezdinde bir soruşturma dosyası olup olmadığını sormuş ve "Herhangi bir soruşturma dosyası tespit edilememiştir." cevabını almıştı. Ancak gerçeğin böyle olmadığı ve soruşturmanın gizlendiği ortaya çıktı.

 

Avukatlara gerçeğe aykırı bilgi verdiler

 

Bazı medya organlarında dosya numarası yazılarak yapılan haberlerde soruşturma dosyasının varlığından bahsedilmişti. Bunun üzerine Gülen'in avukatları, bir daha talepte bulunarak savcıdan dosya fotokopisini istedi. Gülen hakkında yürütülen dosyayı inceleyen avukatlar, daha önce verilen iki dilekçenin de dosya içerisine konulduğunu öğrendi. Bu hususta, başsavcı vekilinin avukatlara gerçeğe aykırı bilgi vermesi üzerine HSYK'ya şikayette bulunuldu.

 

UYAP'a kayıt yapılmadan soruşturma suçtur

 

Dosyayı inceleyen avukatlar, soruşturmayla ilgili birçok kuruma da talimatlar gönderildiğini tespit etti. Dosyanın UYAP kaydının 8 aydır yapılmaması ve kanuna aykırı bir şekilde gizli soruşturma yürütülmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten avukat Fikret Duran,  savcı Fuzuli Aydoğdu ve Başsavcı Vekili Faruk Erşen Yılmaz hakkında disiplin ve adli soruşturmanın yanı sıra dosyadan el çektirilmeleri için şikayette bulundu.

 

Latif Erdoğan ve Ahmet Keleş'in hakaret içerikli ifadeleri için de suç duyurusu

 

Dosyada Latif Erdoğan ve Ahmet Keleş’in de ifadeleri bulunuyor. Avukat Duran, bu kişilerin Fethullah Gülen hakkında verdikleri ifadede iftira ve hakaret suçlarını işlediğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Latif Erdoğan ve Ahmet Keleş, ifadelerine delil olarak MİT arşivleri ve tekzip edilen yalan haberler ve iki köşe yazarının yazılarını gösterdi.

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