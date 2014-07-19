17 Aralık tahliyelerine imza atan hâkimler için kritik atamalar

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun sulh ceza hakimi atamalarını değerlendiren, Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol, 2, 3 ve 4. Sulh Ceza hakimliklerine 17 Aralık operasyonunda şüpheliler lehine kararlar alan hakimlerin atandığını belirtti.

Taha Akyol, “İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği’ne: 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in tutuklanan oğlu Barış Güler, Rıza Sarraf, eski Bakan Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Özgür Özdemir ve Hikmet Tuner için tahliye kararı vermiş olan hâkim atandı” dedi.

Taha Akyol, yazısında “İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne: 17 Aralık soruşturması sürecinde eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran hâkim atandı. İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne: Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın aralarında bulunduğu 6 kişinin tahliyesine karar veren hâkim atandı” ifadelerine yer verdi.

Taha Akyol’un Hürriyet gazetesinin bugünkü (19 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “Adalet…” başlıklı yazısı şöyle:

‘Adalet…’

Bugün okurlarımdan bir ricam var; 30 Haziran günkü “Yargı Kimden Yana?” başlıklı yazımdan bir bölümü aktaracağım, tekrar olacak ama lütfen okuyunuz."

Yazımda, yeni çıkan bir kanuna göre, bundan böyle bütün arama, yakalama, tutuklama, tedbir ve itiraz konularında karar verecek “sulh ceza hâkimlikleri” kurulduğunu anlatmıştım. Artık bütün soruşturmalar bu hâkim yönetiminde olacak.

Yazıma aynen şöyle devam etmiştim:

30 Haziran yazısı

“Kapatılan sulh mahkemesinin mevcut hâkimleri yeni “sulh hâkimliği” görevlerine belli bir ölçüte göre atanacak olsaydı bir şey demek mümkün olmazdı. Fakat soruşturmaları yönetecek olan bu yeni sulh hâkimlerini, sil baştan, HSYK’nın 1. Dairesi atayacak...

17 Aralık soruşturmasının hemen ardından HSYK’nın 7 üyeli 1. Dairesi’nde Adalet Bakanı’nın isteğiyle iki üye yer değiştirdi, ondan sonra 1. Daire kış ortasında kendi “Atama Prensipleri”ne aykırı atamalar yapıverdi.

Son olarak da Yaz Kararnamesi’nde iktidarın hoşlanmadığı hâkim ve savcılar, yine aynı Daire tarafından, yine kendi yönetmeliğindeki “bir yerde en az iki yıl görev” şartı çiğnenerek sağa sola atandılar, hem de dereceleri düşürülerek!

Soruşturmalarda en kritik kararları verecek olan “sulh hâkimleri” de böyle “3’e karşı 4” oy yapılanmasıyla atanırsa, yargı bağımsızlığı büyük bir darbe yemiş olacaktır! Özellikle belirli merkezlere “özel nitelikli” birkaç tane “sulh hâkimi” atamak bunun için yeterli olacaktır!

HSYK hem kendi itibarı için, hem adalete güvenin artık dayanılmaz noktalara kadar düşmemesi için, atamalarda politize olmamış, taraf haline gelmemiş, dürüst ve ‘çoğulcu’ hâkimler atamaya dikkat etmeli, kamuoyunu inandırmalıdır. Bu HSYK’daki üyelerin mesleki namus borcudur.”

Kimler atandı?

Ve, on beş gün geçti... HSYK bütün Türkiye’deki soruşturmaları yönetmek üzere 116 tane, İstanbul’daki soruşturmaları yönetmek üzere 6 tane sulh ceza hâkimi atadı. Bunlardan üçü şöyle:

-İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği’ne: 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in tutuklanan oğlu Barış Güler, Rıza Sarraf, eski Bakan Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Özgür Özdemir ve Hikmet Tuner için tahliye kararı vermiş olan hâkim atandı.

-İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne: 17 Aralık soruşturması sürecinde eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran hâkim atandı.

-İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne: Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın aralarında bulunduğu 6 kişinin tahliyesine karar veren hâkim atandı.

Diğer sulh hâkimliklerine kimler atandı, bilmiyorum. Ama belli ki HSYK Genel Sekreterliği’nin bürokratları büyük bir dikkatle, çok özenli bir çalışmayla en özgürlükçü hâkimleri seçmişler, 1. Daire de atayıvermiş!

Bravo; bağımsız, tarafsız yargı böyle olur!

“Allah, size emaneti ve işleri mutlaka ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa Suresi, 58)"