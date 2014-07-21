Gülen cemaati 'kırmızı kitaba' mı giriyor, işte Erdoğan'ın cevabı

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde "paralel yapı" olarak nitelendirdiği Fethullah Gülen cemaati ile mücadelenin "kırmızı kitap" olarakta bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yer alıp almayacağına ilişkin soru üzerine MGK'nın açıklamalarına "paralel yapı" ifadesinin girdiğini ve seçilmesi halinde bunun takipçisi olacağını söyledi.

TGRT Haber'e konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Buraya giren bir mücadele. Çünkü bu, ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir yapıdır. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden böyle bir yapı tabii ki onun içinde yerini alacaktır. Bununla mücadele devletin öncelikli görevleri haline gelmiştir ve bundan sonraki süreç bu mücadele de çok daha farklı olacaktır. Ben Cumhurbaşkanlığına çıktığım andan itibaren bu işi böyle kendi akışı halinde asla bırakmam, takipçisi olacağım. Çünkü benim milletim adına canım yanmıştır, bunu bilen birisiyim. Ama diğerlerinin tuzu kuru, onun için onların böyle bir derdi olamayabilir. Ama bizim derdimiz var, çünkü ülkemizin geleceği, sorumluğu üzerimizde olacaktır. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü, cumhurbaşkanının bir nolu görevidir. Bu görevi de bir kenara bırakmamız mümkün değildir."

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB), içeriği itibariyle devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğinde.

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi nedir? (Kırmızı Kitap)

Belge, MGK'da değiştiriliyor

Birçok gelişmiş ülkede de bulunan bu belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleştiriliyor. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin hazırlanma sorumluluğu Bakanlar Kurulu’na ait. Her hükümet kendi politikasına uygun değişiklikleri devletin güvenlikle ilgili birimleriyle koordine ederek değiştirme hakkına sahip. Belgenin uygulanmasından ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği sorumlu.

İrtica MGSB'de birinci sırada

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) yürürlükte iken hiçbir kanun ve yönetmeliğin bu belgeye aykırı olmaması gerekiyor. Ortalama 10 sayfadan oluşan bu belgenin iç tehdit algılamaları bölümünde birinci sırada irtica yer alıyor. Bunun dışında bölücü hareketler, aşırı milliyetçilik, aşırı sol gibi tehdit unsurları da bulunuyor. Dış tehdit bölümünde ise zamana ve şarta bağlı olarak Türkiye’nin tehdit olarak gördüğü ülkelerin isimleri yer alıyor.

Gizli strateji belgesi

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nden daha önemli kabul edilen ve güvenlik birimlerinde kozmik kasalarda saklanan asıl önemli belge ise Siyaset Belgesi’nin uygulama esaslarını gösteren Strateji Belgesi. Bu belgede de Siyaset Belgesi’nde isimlendirilen tehditlere karşı hangi önlemlerin hangi araçlarla ve hangi yolla alınacağı gösteriliyor.