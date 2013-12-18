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Hüseyin Gülerce: Hakan Şükür'ün istifası AKP'ye belki de son uyarı

Hüseyin Gülerce: Hakan Şükür'ün istifası, 2013'ün en önemli siyasi olayıdır. AK Parti, bu istifayı, en samimi uyarı olarak anlamalıdır. Belki de son uyarı

18 Aralık 2013 11:17

Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesinde yazan ve Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hüseyin Gülerce, Twitter'da Hakan Şükür'ün istifasıyla ilgili " Hakan Şükür'ün istifası, 2013'ün en önemli siyasi olayıdır. AK Parti, bu istifayı, en samimi uyarı olarak anlamalıdır. Belki de son uyarı" diye yazdı.

Zaman gazetesi yazarı ve Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Hüseyin Gülerce, Twitter'dan biraz önce yaptığı açıklamalarda "tehdit" olarak algılanan ifadeler kullandı.

Gülerce, "Hakan Şükür'ün istifası, 2013'ün en önemli siyasi olayıdır. AK Parti, bu istifayı, en samimi uyarı olarak anlamalıdır. Belki de son uyarı..." diye yazdı. Gülerce'nin bu tweetinin ardından "Cemaatten AKP'ye son uyarı" ve "tehdit" gibi yorumları yapıldı. Gülerce de daha sonra şu ifadeleri paylaştı: "Hakan Şükür'ün açıklamaları, tamamen Hizmet camiasının hissiyatıdır. Öyle okunursa, hükümet-cemaat meselesine Hizmet açısından bakma olur... Ülkemizin huzuru, kutuplaşmanın önlenmesine bağlı. Bu yönde yapılan dostça uyarılar asla tehdit değildir. Son uyarı ifademi, tehdit diye yayanlar var. Dostça uyarı diyorum. Hakan Şükür'ün istifası, sesini duyuramayan bir insanın son çaresidir."

 

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