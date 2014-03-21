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Abdullah Gül Twitter yasağını deldi: Kapatılması tasvip edilemez

Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Gül, 'Umarım bu uygulama uzun sürmez' twweti attı

21 Mart 2014 13:44

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, twitter yasağına karşı twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, "Sosyal medya platformlarının tamamen kapatılması tasvip edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sosyal medya platformlarının tamamen kapatılması tasvip edilemez. Ayrıca, daha önce defalarca belirttiğim gibi iletişim teknolojilerinin bugün ulaştığı noktada Twitter gibi bütün dünyada. Kullanılan platformlara erişimin topyekün engellenmesi teknik olarak zaten mümkün değil. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal gibi suç oluşturan hususlar varsa, ancak mahkeme kararıyla sadece ilgili sayfalar kapatılabilir. Umarım bu uygulama uzun sürmez."

 

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