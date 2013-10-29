Gül: Son yıllardaki istikrar ve güven ortamı Marmaray'ı mümkün kıldı

Marmaray açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, "Bu projeyi hayata geçirmenin, muhakkak ki gururunu ve mutluluğunu hep beraber yaşamaya hakkımız vardır. Aziz milletimiz, çok daha büyük hizmetlere layık. Ne kadar çok hizmet edilse, bunlar hep sizin hakkınızdır. Çok şükür ki, son yıllardaki istikrar ve güven ortamı, sürekli büyük projeleri devreye sokma imkanını vermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Marmaray'ın Üsküdar'daki açılış töreninde konuştu.

Gül'ün konuşmasının satırbaşları şöyle:

153 sene önce hayal edilen bu proje, bugün ne mutlu ki hükümetimiz tarafından gerçekleştirildi ve açılışını yapıyoruz. Hep beraber Üsküdar meydanda temellerini atmıştık. Çok şükür, bugün yine hep beraber açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz.

İstanbul, 3 büyük imparatorluğa başkentlik yaptı. Dolayısıyla 3 büyük imparatorluk tarihe iz bırakırken, İstanbul’a da birçok izler bıraktılar. Şimdi cumhuriyet dönemini yaşıyoruz. Cumhuriyet döneminde de İstanbul’a çok büyük eserler kazandırılıyor. Bu eserlerden bugün için sonuncusu Marmaray projesi.

Bu projeyi hayata geçirmenin, muhakkak ki gururunu ve mutluluğunu hep beraber yaşamaya hakkımız vardır. Aziz milletimiz, çok daha büyük hizmetlere layık. Ne kadar çok hizmet edilse, bunlar hep sizin hakkınızdır. Çok şükür ki, son yıllardaki istikrar ve güven ortamı, sürekli büyük projeleri devreye sokma imkanını vermiştir.

Emeği geçen herkese cani gönülden, bütün Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Bu proje büyük bir mühendislik harikasıdır. Çok büyük bir projedir. Bununla ilgili çok yazılar, çok konferanslar verilecektir. Bu projeyi gerçekleştiren teknik ekip, şüphesiz ki TCDD yönetimi olmak üzere her kademede, bunu üstlenen yerli, yabancı şirketlerimiz, burada çalışan mühendisler, teknisyenler, herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu projeyle hep beraber gurur duyacağız ve tabi ki yeni projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak için gece gündüz hep beraber el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun. Hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum.

Diyanet İşleri Başkanı dua etti

Konuşmaların ardından tüm konuklar açılış için kürsüye çıktı. Protokolün kürsüye çıkmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez dua etti. Protokol de Fatiha okudu. Daha sonra hep birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Kurdelenin kesiminden önce mikrofonu alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Büyük eserin açılışını yapma ve hep beraber içinden geçme sırası geldi. Biraz önce hepimiz asrın projesi dedik. Böyle bir projeyi sadece açmamalıyız. Bayramlarda köprülere ne yaptığınızı millet biliyor. Asrın projesi için bir iyilik düşünüyorsunuzdur? Başbakan'a sormam lazım" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün sözleri üzerine Başbakan Erdoğan, ""Burasının bereketi iyi. Gerçi 5 milyar doları bulan bir yatırım. Sayın bakanım da notunu alsın. 15 gün burayı ücretsiz yapalım"dedi.

Bu haberin ardından Gül, "Ben de bunu bekliyordum. Bu projenin bayrımını yapıyorduk. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından hep birlikte kurdele kesildi.