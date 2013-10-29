Erdoğan: Bize oy vermeyenler de Marmaray'la gurur duysun

Başbakan Erdoğan Marmaray'ın açılışıyla ilgili olarak, "Bizi sevsin ya da sevmesin, beğensin ya da beğenmesin, oy versin vermesin, İstanbul ve Türkiye’de yaşayan her kardeşim gönül rahatlığıyla bu yatırımla gurur duysun. Biz, bu büyük projeyi başlatan ve tamamlayan olduk" dedi. Erdoğan ayrıca Marmaray'ın açılışından itibaren ilk 15 gün ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaray'ın Üsküdar'daki açılış töreninde konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Bugün yaşadığımız bu büyük gururun hem sahibi hem de öncelikli muhatabı olan aziz İstanbullular. Sizlileri en kalbi duygularımla selamlıyor, açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray’ın İstanbul’umuza, ülkemize, tüm insanlığa faydalı olmasını Allah’tan temenni ediyorum.

Açılışını yaptığımız projenin hayallerini kuran, hayallerle yetinmeyip bu hayalleri, kağıtlara, projeleri kağıtlara döken, Sultan Abdülmecit ve Abdülhamit’e de rahmet niyaz ediyorum.

Asrın projesi Marmaray’ı son derece anlamlı bir günde, anlamlı bir yıldönümünde hizmete açıyoruz. Bugün cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. Yıldönümünü kutluyor; milletçe 81 vilayetimizde, yurtiçinde ve yurtdışında 90. Yıl coşkusunu yaşıyoruz. Marmaray’ı özellikle 29 Ekim’de, özellikle 90. Kuruluş yıldönümünde açmak istedik. Zira bugün, bu büyük projeyle hem cumhuriyetimizi yüceltiyor, hem de demokratik bir cumhuriyetin istikrar, güven, kardeşlik ve dayanışma içinde bir cumhuriyetin neleri başarabileceğini ispat ediyoruz.

Bu kardeşiniz de, bu şehirde doğdu, bu şehirde büyüdü, şimdi de Üsküdar’da yaşıyor. Bugün yaşadığımız büyük gurur, Türkiye’nin, aziz milletimizin ve İstanbul’umuzun gururudur.

‘Yol medeniyettir’ dedik

Cumhuriyetimizin ilanına giden süreci hiçbir zaman unutmadık. Cumhuriyetin ilanına giden yolun nasıl zorlu, nasıl meşakkatli olduğunu hiç unutmadık. Gazi Mustafa Kemal buradan, İstanbul’dan Samsun’a ulaşmak için, yıkık dökük bir gemiyle Karadeniz’in çılgın dalgalarıyla mücadele etmiş ve Samsun’a ulaşmıştı. Kurtuluş Savaşı’mızı kağnılarla mermi taşıyarak zafere ulaştırdık.

Allah şehitlerimize rahmet etsin. Yolun medeniyet olduğunu, ulaştırmanın istikrar olduğunu, bağımsızlık olduğunu, kalkınma olduğunu, cumhuriyete giden yolda milletçe çok yakından tecrübe ettik. Cumhuriyetin kuruluşuyla özellikle başlayan ulaştırma projeleri böyle bir tecrübenin neticesiydi. Bu tecrübeden yola çıkarak, 11 yıl boyunca ulaştırma yatırımlarına ağırlık verdik. Cumhuriyet tarihinde 6 bin 100 km bölünmüş yol yapılmışken, 11 yılda 17 bin km bölünmüş yol yaptık. Cumhuriyetin kazanımlarına yenilerini ekledik. Yatırımların üzerine kat kat fazlalarını ekledik. İnşa ettiğimiz yollarla sadece şehirleri değil gönülleri de birbiriyle buluşturduk.

Göreve geldiğimizde Türkiye’de 26 havaalanı vardı ama bugün 50 havaalanını aşmış durumdayız. Cumhuriyetimizi sadece ulaştırma ağlarıyla ayağa kaldırmak noktasında olmadık. Cumhuriyetimize aynı zamanda kardeşlik, birlik ve dayanışma ağlarıyla, adalet, eşitlik ve demokrasi ağlarıyla adeta nakış işleyerek güçlendirdik.

Tüm dostlarımızın projesi

Marmaray sadece bir İstanbul projesi değil, aynı zamanda bir insanlık projesidir. Marmaray, İstanbul’un olduğu kadar İzmir’in, Trabzon’un, Diyarbakır’ın, 81 vilayetin projesidir. İnşallah, Tokyo, Pekin, Londra, Üsküdar… Olur mu, olur. Marmaray, Pekin’den Tokyo’dan Londra’ya kadar inşallah tüm dostlarımızın, tüm kardeşlerimizin projesidir. Şimdi Japonya’yla bir başka adımı daha atıyoruz. O adım da inşallah, Sinop’taki nükleer enerji projesini, Japonya Fransa Türkiye olarak birlikte inşa edeceğiz. Denizin altından geçecek bu trenler, yolcuları olduğu kadar, sevgiyi, muhabbeti, aşkı, kardeşliği de kıtalar arasında taşıyacaktır. 2015’te de biraz daha güneyden, otomobillerin bir tüp geçidi de bitiriyoruz.

Aynı yıl, 3. Köprüyü de inşallah bitiriyoruz. 3. Köprü de bitmiş olacak. Böylece İstanbul’un ulaşımı için ktidarımızın neler yaptığını ortaya koyması açısından bunlar çok önemli.

Herkes Marmaray’la gurur duymalı

Bizi sevsin ya da sevmesin, beğensin ya da beğenmesin, oy versin vermesin, İstanbul ve Türkiye’de yaşayan her kardeşim gönül rahatlığıyla bu yatırımla gurur duysun. Biz, bu büyük projeyi başlatan ve tamamlayan olduk.

Biz bu milletin efendisi değiliz, biz bu milletin hizmetkarıyız. Biz bunu yapıyoruz ve bu hizmetkarlık Mrmaray’da son olmayacaktır. Denizin altına inşa edeceğimiz tüp geçitle de en kısa zamanda Marmaray’a kardeş getireceğiz.

Ankara, Eskişehir ve Konya gibi sadece birkaç ay içinde İstanbul’u da hızlı trene, yılsonuna kadar kavuşturacağız. Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıldönümünü Marmaray’la taçlandırırken, 100. yıldönümü daha gurur verici eserlerle kutlayacağız. Dünya üniversiteleri, bilim çevreleri, mühendislik ve mimarlık otoriterleri, dünya medyası Marmaray’ı yakından izlediler. Tek yönde saatte 75 bin yolcu bir kıtadan diğerine geçebilecek. 63 kilometrelik banliyö hatlarını da devreye alarak raylı ulaşımı dünyaya örnek hale getireceğiz.

Yarın ve perşembe günü, bu süre içerisinde sizlerle el ele bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Bu inşaat süresince çevre esnafıyla, bütün oturanıyla rahatsız oldular. Burada rahatsızlıklar verdik. Üsküdarlı hemşerilerimize diyorum ki, hakkınızı helal edin. Her kutlu doğum sancılı olur. Sancı çektik ama hep beraber inşallah bu mutluluğu yaşayacağız.