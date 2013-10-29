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İşte Marmaray: Hattın uzunluğu 76.3 kilometre, saatte 75 bin yolcu kapasitesi

2004 yılında yapımına başlanan Marmaray projesi kapsamında bazı istasyonların açılışı bugün yapılıyor

29 Ekim 2013 15:14

Marmaray ile İstanbul Boğazı’nın iki yakasındaki Üsküdar ve Sirkeci ise denizin altından, yere batırma tekniğiyle inşa edilen tüp geçitle birbirine bağlanıyor.

Avrupa yakasındaki Kazlıçeşme ve Anadolu yakasındaki Ayrılıkçeşme arasındaki bölümün toplam uzunluğu 13,6 kilometre. BBC Türkçe'den Rengin Arslan'ın haberine göre, projenin tamamlanmasıyla, hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki banliyö ve metro hatlarıyla entegre edilerek toplam 70 kilometrelik bir ulaşım ağı yaratılması hedefleniyordu. Bu bölümler henüz devreye girmeyecek.

 

'Bölünerek açılma' tartışması

 

Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak hat üzerinde yer alan Yenikapı istasyonu en büyük aktarma istasyonu olarak planlandı.

Ancak buraya bağlanması planlanan İstanbul metrosu hattının inşaatı da henüz tamamlanmadı.
"Londra ile Pekin’i birbirine bağlayan proje" olarak duyurulan Marmaray’ın bütün bölümlerinin tamamlanmadan açılmasına yönelik eleştiriler de bulunuyor.

Marmaray Projesi 12 yıllık Sinyalizasyon ve Haberleşme Sistemleri Uzman Baş Mühendisliği’nden 2008'de emekli olan Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Rıza Behçet Akcan eleştiri yöneltenlerden biri.

Akcan, projenin bölünerek açılmasının hayati risklere neden olabileceğini belirtiyor. Ulaştırma Bakanlığı ise eleştirilere yanıt verdi ve tüm güvenlik önlemlerinin alındığı söyledi. Bakanlık açıklamasında, su basması ve diğer oluşabilecek tüm acil durumlarla ilgili olarak TCDD, polis, itfaiye, ambulans, AFAD gibi kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantılar yapıldığı ve senaryolar üzerine eğitimlerin tamamlandığı belirtiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Umut Oran da konuyu TBMM gündemine taşıdı. Oran, “Marmaray’ın bazı bölümlerinde zeminde çökme olduğu ancak 29 Ekim açılışına yetişmesi için geçici çözümle dolgu yapılarak bu durumun görmezden gelindiği doğru mudur?” diye sordu.

 

Marmaray'ın özellikleri

 

-Marmaray’ın ilk bölümünün açılmasıyla Üsküdar- Sirkeci arası 4 dakika, Ayrılıkçeşme - Kazlıçeşme 18 dakika sürecek. Bu güzergahın uzunluğu 13.6 kilometre.

-Asya yakasında 44.4, Avrupa yakasında ise 19.2 kilometrelik mevcut banliyö sistemi yenilenerek bu sisteme entegre edilecek. Böylece tamamlandığında Halkalı ve Gebze arası kesintisiz bir güzergah oluşacak.

-Hattın toplam uzunluğu 76.3 kilometre.

-Projenin yapımına 2004 yılında başlandı. Projenin 2009 yılında tamamlanması planlanıyordu.

-Açılacak istasyonlar şöyle: Ayrılıkçeşme, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme. Bu istasyonların tamamı yeraltında bulunuyor. Hat Kazlıçeşme ve Ayrılıkçeşme’de yeryüzüne çıkıyor.

-Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi ihalesini TGN ortak girişimi kazanmıştı. TGN konsorsiyumunun lider ortağı Japon Taisei Corporation idi. Konsorsiyumda yer alan diğer iki firma ise Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. ve Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. idi.

-Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 2 ile 10 dakika arasında sefer yapacak trenlerle saatte 75.000 yolcu taşınması bekleniyor.

-Marmaray için yapılan yatırımın ise 5.5 milyar TL olduğu belirtiliyor.

-Dünyanın en uzun deniz altı tüneli 1988 yılında inşa edilen, Japonya’nın en büyük adası Honshu ile bir başka adası Hokkaido’yu bağlayan 54 kilometre uzunluğundaki Seikan tüneli.

-İngiltere ve Fransa’yı birbirine bağlayan deniz altı tünelin uzunluğu ise 51 kilometre.

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