Marmaray'ın kardeşleri: En eskisi Thames, en derini Seikan

İçinden raylı sistem geçen sualtı tünelleri, dünyada pek çok kritik geçidin arasına inşa edilmekte. İşte Manş Tüneli, Seikan Tüneli, Shiziyang Tüneli başta olmak üzere, dünyadan Marmaray’ın muadilleri…

En eskisi:

İnşaatı 1825 yılında başlayan ve 1843’te tamamlanan Thames Tüneli, Londra ’yı iki parçaya ayıran Thames Nehri’nin tam altından geçiyor. Radikal'den Alpbuğra Bahadır Gültekin'in haberine göre, hizmete açıldıktan sonra 20 yıl boyunca yayalara ve at arabalarına hizmet veren 396 metre uzunluğundaki tünelin, 1863’te içine demiryolu döşenmesiyle birlikte ‘dünyanın en eski metrosu’ unvanını alarak tarih yazdığını belirtelim.

En uzunu:

Manş Tüneli, adından da anlaşılacağı üzere İngiltere ile Fransa ’yı Manş Denizi altından birbirine bağlıyor. Dover ile Calais şehirleri arasında yer alan tünel toplamda 50 kilometre uzunluğunda ve tünelin 38 kilometresi ise su altında. Dolayısıyla ‘su altındaki en uzun tünel’ unvanına o sahip. 1802 yılında projesi çizilen bu rüyayı gerçekleştirebilmek ise tam 192 yıl sürmüş.

En derini:

Japonya’da Hokkaido ve Honsu adalarını birbirine bağlayan Seikan Tüneli, bugüne değin en derine inşa edilmiş sualtı tüneli unvanına sahip. Deniz yüzeyinin 240 metre altında yer alan tünel, toplamda 54 kilometre uzunluğunda… Ancak sadece 23 kilometresi su altında. Yapımı 17 yıl süren ve inşaatı sırasında 30’dan fazla insanın hayatını kaybettiği bu mühendislik harikası 1988’de hizmete açılmış.

En hızlısı:

Çin ’in Guangzjou ile Shenzhen şehirlerini Hong Kong’a bağlayan Shiziyang Tüneli, İnci Nehri’nin altından geçiyor. Toplam uzunluğu 10.8 kilometre ve yapımı 2011’de tamamlandı. Bu tüneli önemli kılan detay ise içinden geçen trenin saatte maksimum 350 kilometre hıza ulaşması. Çin’in en uzun treni olan Shiziyang, ayrıca deniz seviyesinin 60 metre altına inşa edilmiş.

Kazalar:

İçinden raylı sistemin geçtiği sualtı tünellerinde en sabıkalı, bugüne değin pek çok kez yangın atlatan Manş Tüneli. Ne var ki, yangınlar can kaybına neden olmadı. Tren arızaları ise tünelin başını en çok ağrıtan dertlerden biri oldu. 2008’de bir trenin arızalanması nedeniyle tünelde mahsur kalan 2 bin kişi yardımcı bir lokomotif tarafından kurtarıldı. Yolcular 15 saat boyunca tünelde susuz ve elektriksiz kaldıklarını söyledi. Manş Tüneli’nde hayatını kaybedenler ise kazalardan değil, 1997 – 2004 yılları arasında İngiltere’ye kaçan girmeye çalışan göçmenlerin trenlerden atlaması üzerine gerçekleşti.

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