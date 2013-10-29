Independent: Marmaray projesi Türkiye'yi bölüyor mu?

Independent gazetesi dokuz yıldır sürdürülen Türkiye’nin ilk tüp geçit projesi olan ve bugün açılışı gerçekleştirilecek Marmaray ile ilgili bir habere yer verdi. Independent'ta yayımlanan haberde “Türkiye’yi bölen proje” diye bahsedildi.

Dünyanın iki kıtayı birleştiren ilk deniz tünelinin, 150 yıl önce Osmanlı Sultanı I. Abdülmecid döneminde düşünüldüğü belirtilen haberde, o dönemde projenin teknik yetersizlikler nedeniyle yapılamadığı hatırlatılıyor.

İstanbul’daki trafik keşmekeşini azaltması umulan projenin bazıları tarafından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın itibarını artırmaya yönelik pahalı bir proje olarak görüldüğü de aktarılıyor haberde.

Independent, bu projeye üçüncü Boğaziçi köprüsü, üçüncü havalimanı ve Marmara ile Karadeniz’i birleştirecek kanal projelerinin ekleneceğine dikkat çekiyor. Gazetenin muhabiri David O’Byrne, bu projelerin eleştiri topladığını ifade ederek, Haziran ayında Gezi Parkı’na alışveriş merkezi olarak hizmet verecek bir bina inşa edilmesi planına karşı başlayan ve yaygınlaşarak yüz binlerce kişiyi sokağa çıkaran gösterilere gönderme yapıyor.