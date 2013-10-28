Marmaray'ın açılışı için gelen Japonya Başbakanı, Kadir Topbaş ile görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile görüştü. Abe, Asya ile Avrupa kıtalarını birleştiren Marmaray projesinin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in 90. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Abe, Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılacak projelerde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

'Tüm ihtimaller dikkate alındı'

Yaklaşık 30 dakika süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topbaş, Marmaray'da sapma ve test sürüşü sırasında kazalar yaşandığına ilişkin iddialara yanıt verdi. "Marmaray'ın çok ileri bir teknoloji ile inşa edildiğini belirten Topbaş "Dönemin en son projesi olması nedeniyle bütün hassasiyetler üzerine konuldu. Boğazın 60 metre altından geçen 12,5 km'lik bir sistem Japon teknolojisi ile gerçekleştirildi. Her türlü ciddiyetle bütün ihtimaller dikkate alındı. Bütün ihtimaller dikkate alınarak hazırlandı, test sürüşleri gayet başarılı" diye konuştu.

Kartal-Taksim arası 54 dakika

Haliç'te test sürüşlerinin devam ettiğini belirten Topbaş "Bu testler olası her türlü ihtimali dikkate alan testlerdir. Bütün aksaklıklar giderildi. Şu anda bir problem olmadığı ilgisi geldi. Bir sıkıntı yok" dedi. Haliç metrosunun Marmaray'a entegrasyonu ve kullanıma açılması ile ilgili olarak ise Topbaş şu açıklamalrda bulundu: "Birkaç gün önce test sürüşlerini başlattığımız Haliç geçişli metro hattımız test sürüşlerinin sonuçlanması sonucunda devreye girecek. Bu da Ocak ayında yetişebilir. Kartal'dan metroyu kullanan bir insan 54 dk sonra Taksim'de olabilecek" Metro yapımı sırasında kent içi ulaşımdaki sorunları dikkate aldıklarını söyleyen Topbaş, vatandaşların basında yer alan tanıtım ve ilanları saklanmalarını belirttiklerini, sorgulanmaya hazır olduklarını ifade etti.

Toplantı Abe'nin isteği

Toplantının Japon Başbakanı Shinzo Abe'nin isteği üzerine gerçekleştiğini belirten Topbaş, Japon teknolojisinin dünyada başarılı projelere imza attığının altını çizdi. Japon Başbakanına teşekkür eden Topbaş, toplantıda Japon teknolojisinin İstanbul trafiğine yapacağı katkıyı ele aldıklarını dile getirerek "Japonya köprü yapımında, Marmaray'da ve diğer çalışmalarımızda da devreye girmiş önemli bir teknolojik birikime sahip, ileri teknolojiyi kullanma sistemleri olan bir ülke" şeklinde konuştu. Japon Başbakanının 1983 yılında İstanbul'a geldiğini ileten Topbaş, "Aradan geçen zaman diliminde buradaki gelişmeleri, farklılıkları taktir edeceklerine inanıyorum. İki büyük ülkenin arasındaki dostlukları teknolojik açıdan birbirleriyle paylaşım süreci geliştireceklerine inanıyorum" dedi.

Saatte 150 bin yolcu kapasiteli

Kazlıçeşme Halkalı arasında yapılması planlanan proje ile ilgili olarak ise Topbaş şöyle konuştu: "Devlet Demir Yolları ve Ulaştırma Bakanlığı rayların rehabilitesine ilişkin 2 yıllık tarih verdi. 2 yıl sürecek bu güçlendirme kent banliyösü denilen sistemi de içinde barındıracak. Kent içi ulaşımında hafif metro sistemi olarak devreye girecek bu sistem kente önemli katkı sunacak. Geçmişte gördüğümüz banliyöleri artık düşünmeyiniz. Adeta yarı metro diyebileceğimiz bir siteme kavuşacak.ö Kazlıçeşme'den sonra yapılan ulaşımda zorluk yaşadıklarını dşle getiren Topbaş "Kazlıçeşme'den sonraki ulaşımlarla ilgili shuttlerla destek vermeye çalışıyoruz. Kazlıçeşme'de 40 civarında otobüs devreye girecek. 2 yıl içerinde sistem tamamiyle devreye girdiğinde doğu-batı aksında saatte 150 bin yolcu taşınabilecek"