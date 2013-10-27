'Marmaray’da yolcu başına sarf edilen elektrik 25 kuruştan az'

İstanbul trafiğinin Türk ekonomisine verdiği zarar ve Marmaray projesinin trafiğe getireceği rahatlamadan bahseden Ulaştırma Bakanı Yıldırım, “Burada taşıyacağınız insanların buraya araçla gittiğini düşünürseniz bunun bir yıllık karşılığı 1,5 milyar TL ama burada bunun yüzde 1’i bile değil. Şu hattın bir seferlik gidiş gelişinin sarf ettiği elektrik yolcu başına 25 kuruştan az” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray projesi, entegre edilecek diğer projeler ve güvenlikle ilgili konularda açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, “İstanbul’da tek başına araçla trafiğe çıkma alışkanlığı sona ermeden trafik sıkışıklığını sona erdirmek zor. Burada vatandaşın haklı olduğu bir nokta var. Erişilebilirlik ve konfor. O konu gittikçe çözüme yaklaşıyor. Marmaray bir adımdır. Kartal’dan binen bir İstanbullu metroya, Zeytinburnu’na kadar kesintisiz gelebilir Marmaray’ı açtığımızda 1 Kasım’dan itibaren. 36-37 kilometre tamamen yerin altında. O mesafe de topu topu 25 dakika sürüyor. Kartal’dan Zeytinburnu’na bir aktarma yapmak suretiyle 25-30 dakikada gelebiliyorsanız arabayla gelmenin anlamı yok. Üsküdar’dan Sirkeci’ye gitmek için ısrar ederseniz, şikayet etmeye hakkınız yok, 3 dakika. Bizim görüşümüz, hat tam kapasiteye geçtiğinde günde 1,5 milyon kişi taşıyabilecek. Tabi başlangıçta bu trafiği beklemiyoruz ama şu anda bilet entegrasyonu var, Marmaray’a ilk defa binenler 1.95 TL ödeyecek, başka sistemlerden gelince 1.40 TL ödeyecek veya tersi olacak” dedi.

Marmaray 50 yılda kendini amorti edecek

Gazetecilerin, projenin kendini ne zaman amorti edeceğiyle ilgili bir soru sorması üzerine Bakan Yıldırım, “Şu anda bu yatırımlara amortisman süresini ne kabul ettiğinize bağlı. Amortisman 20 yıl kabul ederseniz karşılamaz, 50 yıl kabul ederseniz bu fiyatlarla karşılar. Doğrudan bir yatırım ve onun dönüşü olarak değil, dolaylı sosyoekonomik katkısını ele alıyoruz. Burada taşıyacağınız insanların buraya araçla gittiğini düşünürseniz bunun bir yıllık karşılığı 1,5 milyar TL ama burada bunun yüzde 1’i bile değil. Şu hattın bir seferlik gidiş gelişinin sarf ettiği elektrik yolcu başına 25 kuruştan az” şeklinde konuştu.