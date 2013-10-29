Ve Marmaray açıldı, ilk seyahati protokol yaptı

Marmaray'da ilk resmi sefer, açılışa katılan protokol tarafından gerçekleşti.

Vatman koltuğuna Abdullah Gül otururken, kabinde Başbakan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı, Bakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı Cemil Çiçek de yer aldı.

Tarihi yolculuğu gerçekleştirecek ilk tren, saat 17.18'de Yenikapı İstasyonu'na doğru yola çıktı.

Marmaray'ın ilk seferi, toplam 20 dakika 16 saniye sürdü. 4 dakikalık gecikmenin trenin yolculuk sırasında Boğaz'ın en derin yerinde durarak, hatıra plaketi çakılmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Romanya Başbakanı Victor Ponta

Protokolde yer alan Romanya Başbakanı Victor Ponta yaptığı konumada şunları söyledi:

Tarihi ana tanıklık etmek üzere davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün dünyanın merkezi bu şehir oluyor. Sizi tebrik ediyorum.

Bir kez daha Avrupa ile Asya demir yoluyla İpek Yolu olarak birleşiyor. Bu gerçekten de tarihi bir başarıdır.

Recep Tayyip Erdoğan’a ne kadar hayran olduğumu belirtmeliyim. Herhalde bütün Avrupalı başbakanlar böyle bir muhteşem projenin başında olmayı isterlerdi. Siz bir kez daha Avrupa ile Asya’yı birleştiriyoruz. Bir kez daha sizin sayenizde yeni dünyada bu iki kıta birleşiyor.

Açılış için daha güzel bir gün seçilemezdi. Bugün sizin cumhuriyet bayramınız, sizi tebrik ediyorum.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe

Protokolde yer alan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaptığı konumada şunları kaydettti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 90’ncı yıl dönümünü kutluyorum. Türk halkı tarihini ve geleneklerini özenle korumak suretiyle başarıyla ilerledi. Asya’nın doğusundan gelen bizler, Asya’nın batısında yer alan sizlerin yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz."

"Ve Cumhuriyet’in 90’ncı yıl dönümü olan mutlu günde rüya gerçek oldu. İçtenlikle tebrik ediyorum. Bu Mayıs ayında Başbakan Sayın Erdoğan ile görüştüğümde Tokyo ile İstanbul olimpiyatlar için yarışıyordu."

"7 Eylül’de olimpiyatların Tokyo’da düzenlemesi kararı verildiği anda Başbakan Erdoğan herkesten önce geldi. Sizin gösterdiğiniz dostluk ve cesaret karşısında yürekten etkilendim."

"Bu defa Başbakan Erdoğan’ı tanıma sırası bende, bu yılın Mayıs ayında Marmaray’ın ne kadar önemli olduğunu, ne derece büyük bir hayal olduğunu anlattı. Açılış törenine katılmamı istedi. Bugün burada olmaktan onur duyuyorum, Çünkü sayın Başbakan Erdoğan’a sözümü tutmuş oldum. "