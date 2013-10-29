Ve Marmaray açıldı, ilk seyahati protokol yaptı

İstanbul’da Asya ve Avrupa yakaları arasında raylı sistemle toplu ulaşım sağlayacak olan Marmaray, Cumhuriyet'in 90. yıldönümü olan 29 Ekim'de hizmete girdi.
Marmaray Tüp Geçiş Projesi’nin açılış törenine, bugüne kadar görülmemiş kalabalıkta bir protokol katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dışında Japonya Başbakanı Naikaku Sori Daijin, Romanya Başbakanı Traian Basescu, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve 10’u aşkın bakan ile onlarca milletvekili ve çok sayıda üst düzey bürokrat açılışa katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk başbakan ve bakanlarla birlikte saat 15.20'de tören alanına geldi.
Üsküdar meydanının neredeyse tamamı, İstanbul’un 39 ilçesinden açılış törenini izlemeye gelen insanlarla dolu.
Projeyi geciktirdiği için eleştirilen 'çanak-çömlek'ler gösterildi
Kalabalık arasında ‘Asrın lideri Başbakan Erdoğan’ pankartı açıldı. Açılış konuşmalarının hemen öncesinde gösterilen videoda ise Yenikapı’da yapılan kazılara vurgu yapıldı. İstanbul tarihinin 8500 yıl öncesine dayandığının, bu kazılarla ortaya çıktığı hatırlatıldı.
Topbaş: Tarihe tanıklık ediyoruz
Meydana kurulan platformda protokol konuşmaları Kadir Topbaş’ın konuşmasıyla başladı. . Üsküdar’a inen tüm yollar, sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılmıştı.
Yıldırım: İstanbul'un tarihini yeniden yazıyoruz
Ulaştırma Balanı Binali Yıldırım, "Bugün Türkiye iki bayramı birden kutluyor. Cumhuriyetimizin 90. yılına asrın projesi Marmaray'ı armağan ediyoruz. Bugün çok heyecanlıyız. Haklı bir gururun heycanını yaşıyoruz. Cumhuriyetin doğumgününde Marmaray, ülkemize hayırlı olsun. İki kıtanın bağlanmasında, ilk sürüşün gerçekleşmesinde çalışmaları yerinde izleyen, titizlikle çalışmaları takip eden, bu anlamlı günde Marmaray'ı hediye eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Allah'a hamd ediyorum. Bu proje kıtalararası bir proje değil Uzak Doğu ile Avrupa'yı iki kıtayı birleştiren en derin tüp tünel projesidir. Mühendislik çalışmalarının son noktaya ulaştığı bir projedir. Artık istanbul Marmaray'dan önce ve sonra diye anılmaya başlıyor. İstanbul'un tarihini yeniden yazıyoruz. Bu projenin temelini 9 Mayıs 2004 tarihinde attık. Allah'a şükrediyorum, hamd ediyorum" dedi.
Vali Mutlu: UIaşım kapasitesi zirveye taşındı
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Şehrin ulaşım kapasitesini zirveye taşıyan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin İstanbulumuza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
8 ülkeden protokol
Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Gül, Çiçek ve Erdoğan'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Viktor Ponta ile 8 ülkeden 9 konuk bakan katıdı. Başbakan Erdoğan, törene katılmak üzere gelen yabancı devlet başkanlarını karşıladı.
Emniyet'in gemileri açılışta gösteri yaptı
Vatandaşlar, tören alanında Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunarak, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları attı. Başbakan Erdoğan da el sallayarak vatandaşları selamladı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.
Törene katılan vatandaşlar, ellerinde Türk ve AKP bayrakları salladı. Dedeleri Kurtuluş Savaşı gazisi olan bir grup, gazi kıyafetleriyle tören alanına geldi.
Açılış öncesi Kıyı Emniyeti'ne ait gemiler su fışkırtıp, korna çalarak denizde gösteri yaptı.
Kalabalık protokol
Törende, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da yer aldı.
Marmaray'ın ilk seferi 20 dakika sürdü
Marmaray'da ilk resmi sefer, açılışa katılan protokol tarafından gerçekleşti.
Vatman koltuğuna Abdullah Gül otururken, kabinde Başbakan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı, Bakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı Cemil Çiçek de yer aldı.
Tarihi yolculuğu gerçekleştirecek ilk tren, saat 17.18'de Yenikapı İstasyonu'na doğru yola çıktı.
Marmaray'ın ilk seferi, toplam 20 dakika 16 saniye sürdü. 4 dakikalık gecikmenin trenin yolculuk sırasında Boğaz'ın en derin yerinde durarak, hatıra plaketi çakılmasından kaynaklandığı öğrenildi.
Romanya Başbakanı Victor Ponta
Protokolde yer alan Romanya Başbakanı Victor Ponta yaptığı konumada şunları söyledi:
Tarihi ana tanıklık etmek üzere davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün dünyanın merkezi bu şehir oluyor. Sizi tebrik ediyorum.
Bir kez daha Avrupa ile Asya demir yoluyla İpek Yolu olarak birleşiyor. Bu gerçekten de tarihi bir başarıdır.
Recep Tayyip Erdoğan’a ne kadar hayran olduğumu belirtmeliyim. Herhalde bütün Avrupalı başbakanlar böyle bir muhteşem projenin başında olmayı isterlerdi. Siz bir kez daha Avrupa ile Asya’yı birleştiriyoruz. Bir kez daha sizin sayenizde yeni dünyada bu iki kıta birleşiyor.
Açılış için daha güzel bir gün seçilemezdi. Bugün sizin cumhuriyet bayramınız, sizi tebrik ediyorum.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe
Protokolde yer alan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaptığı konumada şunları kaydettti:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin 90’ncı yıl dönümünü kutluyorum. Türk halkı tarihini ve geleneklerini özenle korumak suretiyle başarıyla ilerledi. Asya’nın doğusundan gelen bizler, Asya’nın batısında yer alan sizlerin yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz."
"Ve Cumhuriyet’in 90’ncı yıl dönümü olan mutlu günde rüya gerçek oldu. İçtenlikle tebrik ediyorum. Bu Mayıs ayında Başbakan Sayın Erdoğan ile görüştüğümde Tokyo ile İstanbul olimpiyatlar için yarışıyordu."
"7 Eylül’de olimpiyatların Tokyo’da düzenlemesi kararı verildiği anda Başbakan Erdoğan herkesten önce geldi. Sizin gösterdiğiniz dostluk ve cesaret karşısında yürekten etkilendim."
"Bu defa Başbakan Erdoğan’ı tanıma sırası bende, bu yılın Mayıs ayında Marmaray’ın ne kadar önemli olduğunu, ne derece büyük bir hayal olduğunu anlattı. Açılış törenine katılmamı istedi. Bugün burada olmaktan onur duyuyorum, Çünkü sayın Başbakan Erdoğan’a sözümü tutmuş oldum. "