'Gücü Özgürlüğünde' | HDP TBMM Grubu toplantısı, Habertürk TV haber bültenine giremedi

T24 Haber Merkezi

'Gücü Özgürlüğünde' sloganıyla yayın yapan HaberTürk TV, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını canlı yayımlamadı ve haber bültenlerinde yer vermedi. HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş, grup toplantısı olan partileri sıralarken HDP'nin ismini de söylemedi.

HaberTürk TV, İyi Parti'nin 09.45'te, MHP'nin 10.45'te ve CHP'nin 13.30'da başlayan grup toplantılarını canlı yayınladı. HDP'nin grup toplantısı canlı yayımlanmazken, haber bültenlerine de giremedi. Bugün ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yargılandıkları Kobani davasında ikinci duruşma görüldü.

Saat 18.00'de "Akşam Haberleri”nin sunucusu Veyis Ateş, grup toplantılarına dair haberi sunarken “Bugün CHP’nin, İyi Parti’nin ve MHP’nin grup toplantıları vardı. Her üç grup toplantısında da ortak gündem maddesi muhalefet açısından helalleşme meselesi üzerinden eleştirilerini yöneltti. Her üç partinin gündeminde de Filistin meselesi vardı” dedi. Sırasıyla CHP, MHP ve İyi Parti'nin toplantılarından kesitler gösterildi.

MHP depreminde Ankara Temsilcisi görevden alınmış, GYY istifa etmişti

MHP’lilerin ilk olarak Ebru Baki’yi hedef göstermesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HaberTürk TV’yi boykot ettiğini duyurmuştu. HaberTürk TV'de MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in hedef aldığı Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in görevden alınmasının ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etmişti.

Veyis Ateş "HDP'yi davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de" açıklamasını yapmıştı

Haziran 2020'de Habertürk'te sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın HDP'lilerin neden programlara davet edilmediğine ilişkin 'bu bir tercihtir' açıklamasının ardından, kanalın diğer sunucularından Veyis Ateş de HDP'yi programlara davet etmeyeceğini dile getirmişti. Ateş, "Evrensel yayın ilkeleri ve kendi yayın çizgimiz itibariyle Habertürk Televizyonu olarak davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de” diye konuşmuştu.

Olay TV GYY'si Sarılar: Olay TV, toplam 51 dakikalık HDP yayını bahane edilerek kapatıldı!"

Kapatılan Olay TV'nin genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar, “26 günde 766 dakika AKP yayını yapan Olay TV, toplam 51 dakikalık HDP yayını bahane edilerek kapatıldı!" açıklamasını yapmıştı.

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