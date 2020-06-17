"HDP'yi davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de" diyen Veyis Ateş'e geçmiş paylaşımları hatırlatıldı: Diyarbakır'da Abdullah Öcalan Caddesi...

T24 Haber Merkezi

HaberTürk televizyonunda HDP'lilerin davet edilmeyeceğini açıklayan Veyis Ateş'in geçmişteki bazı paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk'te sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın HDP'lilerin neden programlara davet edilmediğine ilişkin 'bu bir tercihtir' açıklamasının ardından, kanalın diğer sunucularından Veyis Ateş de HDP'yi programlara davet etmeyeceğini dile getirdi.

Habertürk sunucusu Veyis Ateş ana haber bülteninde yaptığı açıklamada "Bir iğne elinize batsa canımız yandı diyoruz. Bu insanlar canlarını kurban ediyorlar, canlarını veriyorlar. Bizim için canlarını yok sayıyorlar, şehit oluyorlar. Şimdi orta yerde bu varken bu eylemleri açık seçik kınamayanları, araya mesafe koymayanları evrensel yayın ilkeleri ve kendi yayın çizgimiz itibariyle Habertürk Televizyonu olarak davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de” diye konuştu.

Eski tweetleri hatırlatıldı

Açıklamanın ardından, sosyal medya kullanıcıları, Veyis Ateş'e geçmişte paylaştığı "Diyarbakır'da Abdullah Öcalan Caddesi", Fethullah Gülen için sarf ettiği "Bir vaiz olarak başladığı hayatta milyonların kalbine taht kurmuş bir başka vaiz hatırlıyor musunuz F.Gülen'in çağdaşları arasında" tweetlerini hatırlattı.