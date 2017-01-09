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Ekonomi

"Güçlü faiz artırımı TL'deki düşüşü önleyebilir"

ING EMEA döviz ve tahvil stratejsi birim yöneticisi, tek seferlik güçlü faiz artırımının TL'deki düşüşü önleyebileceğini belirtti

09 Ocak 2017 20:26

ING Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Döviz ve tahvil startejisi birim yöneticisi Petr Krpata, bir e-posta notunda tek seferlik güçlü bir faiz artırımının lirada yüzde 10'luk bir değer kazancını tetikleyebileceğini belirtti.

“Sermaye kontrolünün olmaması durumunda, güçlü bir faiz artırımı tek çare gibi görünüyor. Temel neden yurt içi kaynaklıysa, çözümde yurt içinde olmalıdır” ifadesinin yer aldığı notta, güçlü bir faiz artırımı ihtimalini düşük olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kademeli faiz artırımına devam edeceği yönündeki beklentiye ver verildi.

Az miktarda ve kademeli faiz artırımı yaklaşımının liranın düşüşünü durdurma ihtimalinin düşük olduğu belirtilen raporda, bu durumda liradaki yönün aşağı olduğu ifade edildi. ING'ye göre böyle bir senaryoda, güçlü faiz artırımı beklentileri artmadan önce Dolar/TL 'de 3.90 seviyesi test edilecek. 

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