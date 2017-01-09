BDDK Başkanı Akben: Moody's'in açıklaması kasıtlı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk bankacılık sektörüne yönelik açıklamasını değerlendirdi. Akben, Moody's'in "Türkiye bankalarının varlık kalitesinin bu yıl kötüleşmesi bekleniyor" değerlendirmesini kasıtlı bulduklarını söyledi. "Dövizdeki hareketliliğin arkasında çok büyük hacimler olmadığını görüyoruz." diyen Akben, yurt dışındaki bir takım odakların Döviz üzerinden spekülasyon yaptığını iddia etti.

Akben, "Bankaların gerek tahsili gecikmiş alacakları gerekse varlık kalitelerinde önemli bir bozulma görmüyoruz. Bankalarımız karlılık anlamında 2016'yı iyi kapattı. Bu da onların sermaye yeterliliklerini destekliyor. Sermaye yeterlilik rasyosunda önemli bir kırılma, bozulma yok. Bu açılardan baktığımızda, Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz" dedi.



Akben, sermaye kontrolü getirileceği iddialarına ilişkin olarak da "Asla, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Türkiye'ye ilginin devam ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

BDDK Başkanı Akben, sermaye kontrolüne ilişkin iddialar ile ilgili, "Asla, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Sayın (Nurettin) Canikli de, Sayın (Mehmet) Şimşek de beyan ettiler; sermaye kontrolü diye bir şey söz konusu değil." dedi.

Zaten Türkiye'ye ilginin devam ettiğinin görüldüğüne dikkati çeken Akben, bunun Bank of China ile Türkiye pazarına girmek isteyen diğer bankalardan da görüldüğünü söyledi.

Akben, piyasalarda genel, konjonktürel olarak oynaklık olduğundan bahsetti.

"Dövizdeki hareketliliğin arkasında çok büyük hacimler olmadığını görüyoruz." diyen Akben, yurt dışındaki bir takım odakların Döviz üzerinden spekülasyon yaptığını iddia etti.

Akben, "Bankacılık sektöründe, sistemi rahatsız edecek herhangi bir bozulma emaresi görmüyoruz, olmayacak da inşallah." diye konuştu.

Güçlü bir risk yönetimi çerçeveleri olduğuna işaret eden Akben, Avrupa Komisyonu'nun Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesini AB mevzuatı ile eş değer olduğunu kabul ettiğini anımsatarak, bütün bunlara rağmen kasıtlı açıklama yapılmasını manidar bulduğunu sözlerine ekledi.

Moody's ne dedi?





Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının varlık kalitesinin 2017 yılında kötüleşmesini bekliyor. Kuruluş yayımladığı son raporda, "Artan sorunlu kredi oranları Türk bankalarının karlılığı üzerinde kayda değer bir etki yaratabilir" değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Moody's açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

- Türkiye'deki güvenlik sorunları makro baskıları artırıyor.

- Türkiye bankalarının varlık kalitesinin bu yıl kötüleşmesi bekleniyor.

- Türkiye bankalarının brüt takipteki krediler oranının yıl sonunda yüzde 4'ü aşması bekleniyor.