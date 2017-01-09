Dolar durdurulamıyor; 3.74'ü de aştı!

Dolar/TL , pazartesi günkü işlemlerde yukarı yönlü seyrini devam ettirdi.



Haftanın ilk işlem gününde Kasım ayına ilişkin Türkiye sanayi üretimi verisi öncesi yukarı yönlü seyir izleyen Dolar/TL verinin ardından da kayıplarını sürdürdü ve TSİ 18:47'de 3.7440'tan işlem görerek tüm zamanların zirvesine tırmandı.



Türk Lirası, Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parası arasında en kötü performans gösteren para birimi oldu. TL'nin dolar karşısında kayıpları günlük bazda yüzde 2.5'i aştı.

Türk lirası yıl başından bu yana bakıldığında dünya genelinde dolar karşısında en kötü performans gösteren para birimi oldu.

Fed'in 2017 yol haritası

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile Dolar/TL de Cuma günü en yüksek 3,6483'ü görmüştü.

Faiz artışının beklenenden de çok olma olasılığı, başta TL olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki satış baskılarını artırdı.

Fed'in bu yıl içerisinde üç faiz artırımı gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak gelen olumlu veriler, faiz artırımı sayısının daha fazla olabileceği beklentilerini ortaya çıklarmış durumda.

Yükseliş nereye kadar?

Bloomber HT'de yer alan habere göre, Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan siyasi sisteme ilişkin tartışmalar ve ileriye dönük referandum / erken seçim belirsizliği ile jeopolitik risklerin güvenlik riski ile iç içe olmasının Türk finansal varlıkları üzerinde baskı unsuru olduğunu söyledi. Erkan 3,50’nin Altına doğru bir kur hareketinin temel koşulların önemli bir kısmında değişme olmadığı sürece beklememek gerektiğine dikkat çekerek "Mevcut opsiyon sözleşmelerinin durumu 3,75’e kadar bir hareketi desteklemektedir. 3,75’i aşan bir kur hareketinde ise hedefin 3,90 olabileceği yine opsiyon sözleşmeleri görünümünden anlaşılmaktadır." yorumunu yaptı.



Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirmesinde not indirimi olacağı endişelerinin de TL'deki düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.