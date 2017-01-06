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Commerzbank: Dolar/TL'de 3.75 yıl sonu hedefi şimdiden tehlikede

Barclays'in dolar/TL için 2017 yıl sonu tahmini 3.85 seviyesinde

06 Ocak 2017 22:23

Türk lirasının dolar karşısında bugünkü kayıpları yüzde 1'e ulaşırken, dolar/TL'de haftalık düşüş yüzde 3'e yaklaştı. Bu düşüş aynı zamanda 18 Kasım'da sona eren 5 günlük dönemden bu yana en büyük haftalık kayıp olabilir.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Commerzbank gelişmekte olan ülkeler kıdemli ekonomisti Tatha Ghose, "Türk lirası için zehirli bir ortam var. TL, politika yapıcılar ortodoks olmayan ve alternatif politika araçlarıyla deney yapmayı bitirdiklerinde muhtemelen daha düşecek" dedi.

Ghose, "Dolar/TL'de 2017 yıl sonu hedefimiz olan 3.75 şimdiden risk altında gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

Türk lirası geçtiğimiz yıl değerinin yaklaşık beşte birini kaybetti. TCMB, Türk lirasını munzam karşılıkların düşürülmesi gibi likidite artırıcı önlemlerle desteklemeye çalıştı.

Barclays Türk lirasında düşüşün sürebileceğini düşünüyor. Barclays'in dolar/TL için 2017 yıl sonu tahmini 3.85 seviyesinde bulunuyor.

 

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