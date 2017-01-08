Dolardaki yükseliş devam eder mi?

Zeynep Balcı*

Yeni yılda da piyasaların gözü doların seyrinde. Dolar/TL kurunda 3.64 TL’nin üzerinde yükselişin devamıyla birlikte 3.70 ve 3.75 ilk direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde ilk destek noktaları ise 3.58-3.55 seviyeleri.

Yeni yıla piyasalar dalgalı bir seyirle girdi. Döviz kurlarındaki yükselişin sürüyor olması borsaya baskı yapan bir durum. Gösterge tahvil faiz oranları da yükseliş eğiliminde. Bu açıdan sermaye piyasalarının para piyasalarına göre geçen yıldan devraldığı iyimserliğini koruma çabası zayıflamaya başladı. Diğer yandan piyasaları taşıyacak beklenti eksikliği hissediliyor. Anayasa değişikliği paketinin pazartesi TBMMgenel kuruluna gelmesi siyaset tekrar gündemin ilk sıralarına taşıyabilir. Son FED tutanaklarında, üyelerin yeni başkan Trump ile para politikalarında “genişleme” varsayımını dikkate alması dolara dış piyasalarda değer kaybettirirken iç piyasalarda dolar/TL kuruna etkisi çok sınırlı kaldı. Tedirginliğe neden olan terör eylemleri, Türkiye’nin yaklaşımında bir değişme olup olmayacağı yönüyle daha yakından izlenen Suriye kaynaklı gelişmeler, OHAL’in uzatılması diğer gündem konuları. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri kur atışlarının fiyatlara yansıdığını göstermesi açısından önemli. Bu gelişmenin merkez bankası faiz kararına nasıl yansıyacağı konusu önümüzdeki toplantıda netlik kazanacak. FED faiz kararları için önemli referanslardan biri olarak görülen ABD tarım dışı istihdamı beklentilerin altında kaldı. Ancak saatlik kazançlardaki artış doların toparlanmasına neden olurken borsaya etkisi zayıftı. Piyasaların gözü yine içeride ve dışarıda doların seyrinde olmaya devam edecek. Temkinli görünüm korunuyor.

Kâr satışı görülebilir

Dolar/TL kurunda çıkış trendi devam ediyor. Uzun dönem trend direnci 3.64 olarak görülüyor. Bu seviyenin üzerinde yükselişin devamıyla birlikte 3.70-3.75 ve 3.80 sonraki direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde ilk destek noktaları ise 3.58-3.55 seviyelerinde. Direnç seviyelerinde kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

Borsa tekrar toplanma çabasında

Kâr satışlarının etkisiyle kısa dönem çıkış trend desteğinin altına salınım gösteren endekste ilk destek 75.600 seviyesinde oluştu. Sonraki destek noktası 74.500 seviyesinde. Yukarı yönlü çıkış denemelerinde ise ilk dirençler 78.000-78.400 olarak görülüyor. Çıkışın devamı ve endeksin güç kazanması için 78.400 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Düşüş sonrası tepki yükselişi görülmekle birlikte direnç seviyelerinde satışla karşılaşılabilir.

Bu yazı Hürriyet'ten alınmıştır