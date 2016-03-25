Guardiola: Futbolu Cruyff'tan öğrendim

Bayern Münih'in teknik direktörü Pep Guardiola, dün hayatını kaybeden Johan Cruyff hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Katalan teknik adam, Barcelona'da oynamaya başladığı sırada takımın başında bulunan Cruyff'la tanışana kadar futbol hakkında hiçbir şey bilmediğini belirtti.

Futbolculuğunun ilk dönemlerinde Cruyff'un kendisine rehber olduğunu söyleyen Katalan teknik adam, "Kariyerimi şekillendirme aşamasında bana adeta futbol dersi verdi. Sadece saha içi değil, medyayla olan ilişkilerimde de bana yol gösterici oldu" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman Cruyff'un, tavsiyeleriyle oyuncularını ters köşeye yatırdığını da vurgulayan Guardiola, "Diyelim ki ilk yarıda kötü bir oyun ortaya koydunuz. Böyle bir durumda teknik direktörler genellikle oyuncusundan ikinci yarıda daha fazla çabalamasnı ister. Oysa Cruyff bunun tam tersini söyleyebilirdi. 'Kötü oynuyorsun, çünkü fazla koşuyorsun' derdi. Crufyf bize önceden öğretilen şeyleri unutturdu ve ezberimizi bozdu" dedi.

Guardiola, futbol dünyasında Cruyff'nun etkisinin hâlâ sürdüğünü vurgulayarak "Onun öğrencileri şu an futbol dünyasının önemli aktörleri konumunda. Kimisi teknik adam oldu, kimisi sportif direktör, kimisi de yorumcu... Onun bize kattıklarıyla bu noktaya geldik. Andoni Zubizarretta ve Txiki Begiristain'in günümüzdeki en büyük sportif direktörler arasında yer alması tesadüf değil. O bizim futbolu anlamamıza yardım etti ve bize karar alma cesareti verdi" diye konuştu.

Maçlarda sıkıntıya düştüğü anlarda Cruyff gibi düşünmeye çalıştığını itiraf eden 45 yaşındaki teknik adam, "Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız Juventus maçında da bunu yaşadım. Maç krize girdiği sırada 'Cruyff olsa bu durumda ne yapardı' diye kendime sordum. Sonucunda turu atlamayı başardık" ifadelerini kullandı.