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Spor

Futbol efsanesi Johan Cruyff'un unutulmaz sözleri...

"Doktorlar sigarayı bırakmazsam artık futbol oynamayacağımı söylediler; ben de futbolu bıraktım"

24 Mart 2016 17:38

Dünya futbol tarihinin en büyük oyuncu ve teknik direktörlerinden Johan Cruyff, 68 yaşında hayatını kaybetti. Birçok kişi tarafından Barcelona maçlarında, sigarayı bıraktığı için lolipop yemesiyle de hatırlanan 'sarı fare', yalnızca oynadığı oyunla değil, sarf ettiği sözlerle de futbol tarihine geçti.

İşte 2000'li yılların  futbolunun temellerini atan 'total futbol' futbol anlayışının kurucusu olan spor adamının sarf ettiği unutulmaz sözler:

 

"En güzel gol, boş kaleye atılan goldür."

"Başkalarının fikirlerindense kendi fikirlerimle kaybetmeyi tercih ederim"

"Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit futbol oynamaktır"

"İtalyanlar size karşı galip gelemezler ama siz onlara mağlup olabilirsiniz"

 

 

Johan Cruyff

 

"Kolay bir maçın zor yanı, kötü olan rakibini kötü oynatmayı başarmaktır"

"Ben çalışmayı severim, ama sadece sevdiğim işlerde"
 

"Bir hata yapmadan önce, o hatayı yapma"
 

"Her dezavantajın bir avantajı vardır"

 

 

Johan Cruyff has been diagnosed with lung cancer


"Ağzında düdükle koşma. Elinde tut ki, düdük çalmadan önce düşünecek zamanın olsun"
 

"Doktorlar sigarayı bırakmazsam artık futbol oynamayacağımı söylediler. Ben de futbolu bıraktım."

 

 

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