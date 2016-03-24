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Johan Cruyff'un ardından: 'Total Futbol' yetim kaldı

24 Mart 2016 17:24

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Kanser tedavisi gören Hollandalı efsanevi futbolcu Johan Cruyff hayatını kaybetti

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Cruyff genç yaşlarda Ajax Amsterdam altyapısından yetişip A takıma çıkmıştı.

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1973 yılında FC Barcelona takımına transfer olmuştu

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Birçok maçta Hollanda Millî takımının kaptanlığını yapmıştı

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Cruyff 3 kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü alan 3 futbolcudan birincisidir

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'Cruyff Dönüşü' adı verilen hareketin sahibidir

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