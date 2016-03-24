Johan Cruyff'un ardından: 'Total Futbol' yetim kaldı
24 Mart 2016 17:24
17
Kanser tedavisi gören Hollandalı efsanevi futbolcu Johan Cruyff hayatını kaybetti
27
Cruyff genç yaşlarda Ajax Amsterdam altyapısından yetişip A takıma çıkmıştı.
37
1973 yılında FC Barcelona takımına transfer olmuştu
47
Birçok maçta Hollanda Millî takımının kaptanlığını yapmıştı
67
Cruyff 3 kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü alan 3 futbolcudan birincisidir
77
'Cruyff Dönüşü' adı verilen hareketin sahibidir
© Tüm hakları saklıdır.