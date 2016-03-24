Johan Cruyff hayatını kaybetti



Cruyff Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Cruyff'un İspanya'nın Barcelona kentinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cruyff'un internet sitesinden yapılan kısa açıklamada “kansere karşı verdiği zorlu mücadele sonrası ailesinin yanında huzur içinde öldü” denildi. Futbol efsanesinin kaybı resmi twitter hesabından da duyuruldu.

Hollanda'da yayın yapan televizyon kanalları "Kral Johan"ın ölüm haberini mevcut yayınlarını keserek özel yayınlarla duyurdu.

Hollanda milli takım formasını 48 kez giyen ve 1974'te Dünya İkincisi olan Hollanda milli takımının kaptanı olan Cruyff, ülkesinin Ajax ve İspanya'nın Barcelona takımlarında geçirdiği başarılı futbolculuk ve antrenörlük dönemiyle de yüzyılın en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyordu.

1992'de Barcelona'ya teknik direktör olarak Şampiyon Kulüpler Kupasını kazandıran Cruyff, aynı başarıyı aktif futbolculuk yaşamında 3 kez Ajax takımı ile yaşamıştı. Barcelona kulübü de eski futbolcu ve teknik direktörlerinin kaybına twitter hesabında yer verdi.

Cruyff'un geçen sonbaharda akciğer kanserine yakalandığı açıklanmış ve tedaviye başlanmıştı. 90'ların başına kadar bir sigara tiryakisi olan “Kral Johan” şubat ayında kansere karşı verdiği mücadeleyi kazanacağına inandığı açıklamasını yapmıştı.

Hollanda Futbol Federasyonu da (KNVB) twitter sayfasındaki açıklamada "Johan Cruyff'un ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kelimeler hissettiğimiz kaybın büyüklüğünü anlatmaya yetmez." denildi.