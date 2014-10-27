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Spor

G.Saray'ın yeni başkanı, Ünal Aysal'a 'Kulübü bu hale nasıl getirdin?' diye bağırıp, telefonu yüzüne mi kapattı?

Galatasaray'ın eski ve yeni başkanları arasındaki tartışma konuşuluyor

27 Ekim 2014 14:32

Seçim öncesi kulübün mali tablolarını inceleyip şaşkına dönen Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat kurmaylarının da olduğu toplantıda eski başkan Ünal Aysal'ı arayarak, "Bu kulübü nasıl bu hale getirdin" diye tepki gösterdikten sonra telefonu Aysal'ın suratına kapadığı iddia edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, hakkında yapılan "Ünal Aysal'ın devamı" şeklindeki yorumlardan çok rahatsız olan Galatasaray'ın yeni başkanı Duygun Yarsuvat'ın seçimden önce kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda Ünal Aysal'ı aradığı ortaya çıktı.

Mali tabloyu inceleyen ve hayal kırıklığını sert bir biçimde Aysal'a ifade eden Yarsuvat, telefonun hoparlörünü de açtı ve etrafındaki herkesin konuşmalarını dinlemesini sağladı.

Ünal Aysal'ın cevaplarından hoşnut olmayan yeni başkan, "Bu kulübü nasıl bu hale getirdin?" diyerek telefonu Aysal'ın yüzüne kapadı.

Yarsuvat, "Ünal Aysal'ın devamı" eleştirilerine belki de en net cevabı, selefiyle yaptığı bu görüşmede vermiş oldu.

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