Galatasaray'ın yeni yönetiminde kimler var, ne iş yapıyorlar?

Galatasaray Kulübü 35'inci başkanını seçmek için sandık başına gitti. Başkanlık için Alp Yalman ve Duygun Yarsuvat yarıştı. 1777 oy alan Duygun Yarsuvat, 1566 oy alan Alp Yalman'ı geride bırakarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu.

10. sandık sonunda Duygun Yarsuvat, Alp Yalman ile arasındaki oy farkı 180'e çıktığında Yalman ve ekibindeki arkadaşları, Yarsuvat'ın yanına giderek, "Seçimi kazandınız, tebrik eder ve başarılar dileriz" diyerek salonu terk etti.

3 sandıkta oylar eşitti

Sayım sırasında çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Her iki adaya 11 ve 12. sandıklarda 118'er, 14. sandıkta ise 120'şer oy çıktı.

İlk 14 sandık sonunda durum şöyle:

Yarsuvat 1777 - Yalman 1566 (Fark 211 oy)

1. SANDIK

Yarsuvat: 100

Yalman: 86

2. SANDIK

Yarsuvat: 121

Yalman: 108

3. SANDIK

Yarsuvat: 156

Yalman: 96

4. SANDIK

Yarsuvat: 115

Yalman: 112

5. SANDIK

Yarsuvat: 119

Yalman: 131

6. SANDIK

Yarsuvat: 117

Yalman: 92

7. SANDIK

Yarsuvat: 121

Yalman: 97

8. SANDIK

Yarsuvat: 107

Yalman: 91

9. SANDIK

Yarsuvat: 110

Yalman: 80

10. SANDIK

Yarsuvat: 103

Yalman: 96

11. SANDIK

Yarsuvat: 118

Yalman: 118

12. SANDIK

Yarsuvat: 118

Yalman: 118

13. SANDIK

Yarsuvat: 101

Yalman: 102

14. SANDIK

Yarsuvat: 120

Yalman: 120

15. SANDIK

Yarsuvat: 151

Yalman: 119

Duygun Yarsuvat kimdir?

8 Ağustos 1937 yılında İstanbul'da doğan Yarsuvat, Orta öğrenimini İstanbul, Galatasaray Lisesi’nde (1948-1957) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1961 yılında mezun oldu.

Yarsuvat, çalışmalarını 1967 yılında Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Hukuk Mastırı; 1978 yılında da İsviçre’de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında sürdürdü.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Yarsuvat, aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği'nin de başkanı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı görevinde de bulunan Duygun Yarsuvat, Aralık 2003'te GSÜ rektörlüğüne aday olmuş ve 2004 yılındaki seçimlerin ardından rektörlüğe seçilmiş ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürmüştü.

Profesör Dr. Duygun Yarsuvat'ın birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunuyor.

G.Saray’ın yeni yönetim kurulu

Galatasaray'ın yeni başkanı Duygun Yarsuvat ve yönetim kurulu, ekonomik olarak zor günlerden geçen sarı kırmızılı camianın dümenine geçti. Önemli bir hukuk adamı olan Yarsuvat'ın yönetim kurulu ise milyarlara yön veren iş adamlarından oluşuyor.

İşte Duygun Yarsuvat'ın yönetim kurulu;

Prof. Dr. Hamdi Yasaman: Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 67 yaşındaki Yasaman, Galatasaray Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı başkanı olmuştur. Yasaman ülkemizin önde gelen ticaret hukuku akademisyenlerindendir.

Dursun Aydın Özbek: 65 yaşındaki iş adamı Özbek, yaklaşık 1000 yatak kapasiteli Point ve Nippon oteller zincirinin sahibi.

Mehmet İpekdokuyan: Bursalı olan 49 yaşındaki iş adamı İpekdokuyan, Ünal Aysal döneminde de yönetim kurulunda yer almış ve GSStore mağazaları ile ilgili önemli kararlar almıştı.

Abdurrahim Albayrak: Sarı kırmızılı camianın çok yakından tanıdığı iş adamı Albayrak, ulaşım sektöründe faaliyet gösteriyor.

Mehmet Can Topsakal: 56 yaşındaki iş adamı Topsakal tersane sahibi. Mehmet Can Topsakal ayrıca şarap üretimi de gerçekleştiriyor.

Cem Kınay: 56 yaşındaki Cem Kınay Türkiye'nin önemli turizmcilerinden.

İsmail Sarıkaya: 1905 Galatasaraylı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin başkanı 47 yaşındaki İsmail Sarıkaya inşaat mühendisi. Sarıkaya'nın ayrıca gıda sektöründe de yatırımları var.

Mete İkiz: 46 yaşındaki İkiz finans konusunda önemli şirketlerde yöneticilik yapıyor.

Ahmet Tunç Akan: 51 yaşında ve inşaat mühendisi olan Akan, aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin de yönetim kurulu sahibi.

Ebru Köksal: 46 yaşındaki Köksal, uzun zamandır Galatasaray'da profesyonel yöneticilik görevinde bulunuyor.

Yedek Üyeler: Ceyda Gürcan, H. Murat Atay, H. Ural Aküzüm, Ali Yüce, S. Arda Üçer