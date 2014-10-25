Galatasaray'da başkanlık yarışı; Alp Yalman, Duygun Yarsuvat'ı tebrik edip salonu terk etti

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy sayma işlemi sürerken, 10. sandıkta Duygun Yarsuvat'ın 180 oy gerisine düşen Alp Yalman ve ekibi rakiplerini tebrik edip salonu terk etti.
Galatasaray Lisesi'de gerçekleştirilen genel kurulda, saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sonlanırken, başında oy vermek için bekleyen üye kalmayan sandıklar, sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Numara sırasına göre tek tek sayım yapılacak 15 sandığın sonuçları, yine sırasıyla açıklanacak.
10. sandık sonunda Duygun Yarsuvat, Alp Yalman ile arasındaki oy farkını 180'e çıkardı. Bunun üzerine Alp Yalman ve ekibindeki arkadaşları, Yarsuvat'ın yanına giderek, "Seçimi kazandınız, tebrik eder ve başarılar dileriz" dedi.
İlk 11 sandık sonunda durum şöyle:
Yarsuvat 1.287 - Yalman 1.107
1. SANDIK
Yarsuvat: 100
Yalman: 86
2. SANDIK
Yarsuvat: 121
Yalman: 108
3. SANDIK
Yarsuvat: 156
Yalman: 96
4. SANDIK
Yarsuvat: 115
Yalman: 112
5. SANDIK
Yarsuvat: 119
Yalman: 131
6. SANDIK
Yarsuvat: 117
Yalman: 92
7. SANDIK
Yarsuvat: 121
Yalman: 97
8. SANDIK
Yarsuvat: 107
Yalman: 91
9. SANDIK
Yarsuvat: 110
Yalman: 80
10. SANDIK
Yarsuvat: 103
Yalman: 96
11. SANDIK
Yarsuvat: 118
Yalman: 118
12. SANDIK
Yarsuvat:
Yalman:
13. SANDIK
Yarsuvat:
Yalman:
14. SANDIK
Yarsuvat:
Yalman: