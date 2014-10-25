Galatasaray'da başkanlık yarışı; Alp Yalman, Duygun Yarsuvat'ı tebrik edip salonu terk etti

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy sayma işlemi sürerken, 10. sandıkta Duygun Yarsuvat'ın 180 oy gerisine düşen Alp Yalman ve ekibi rakiplerini tebrik edip salonu terk etti.

Galatasaray Lisesi'de gerçekleştirilen genel kurulda, saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sonlanırken, başında oy vermek için bekleyen üye kalmayan sandıklar, sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Numara sırasına göre tek tek sayım yapılacak 15 sandığın sonuçları, yine sırasıyla açıklanacak.

10. sandık sonunda Duygun Yarsuvat, Alp Yalman ile arasındaki oy farkını 180'e çıkardı. Bunun üzerine Alp Yalman ve ekibindeki arkadaşları, Yarsuvat'ın yanına giderek, "Seçimi kazandınız, tebrik eder ve başarılar dileriz" dedi.

İlk 11 sandık sonunda durum şöyle:

Yarsuvat 1.287 - Yalman 1.107



1. SANDIK

Yarsuvat: 100

Yalman: 86

2. SANDIK

Yarsuvat: 121

Yalman: 108

3. SANDIK

Yarsuvat: 156

Yalman: 96

4. SANDIK

Yarsuvat: 115

Yalman: 112

5. SANDIK

Yarsuvat: 119

Yalman: 131

6. SANDIK

Yarsuvat: 117

Yalman: 92

7. SANDIK

Yarsuvat: 121

Yalman: 97

8. SANDIK

Yarsuvat: 107

Yalman: 91

9. SANDIK

Yarsuvat: 110

Yalman: 80

10. SANDIK

Yarsuvat: 103

Yalman: 96

11. SANDIK

Yarsuvat: 118

Yalman: 118

12. SANDIK

Yarsuvat:

Yalman:

13. SANDIK

Yarsuvat:

Yalman:

14. SANDIK

Yarsuvat:

Yalman: