T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da başkanlık yarışı; Alp Yalman, Duygun Yarsuvat'ı tebrik edip salonu terk etti

'Seçimi kazandınız, tebrik eder ve başarılar dileriz'

25 Ekim 2014 23:27

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy sayma işlemi sürerken, 10. sandıkta Duygun Yarsuvat'ın 180 oy gerisine düşen Alp Yalman ve ekibi rakiplerini tebrik edip salonu terk etti.

Galatasaray Lisesi'de gerçekleştirilen genel kurulda, saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sonlanırken, başında oy vermek için bekleyen üye kalmayan sandıklar, sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Numara sırasına göre tek tek sayım yapılacak 15 sandığın sonuçları, yine sırasıyla açıklanacak.

10. sandık sonunda Duygun Yarsuvat, Alp Yalman ile arasındaki oy farkını 180'e çıkardı. Bunun üzerine Alp Yalman ve ekibindeki arkadaşları, Yarsuvat'ın yanına giderek, "Seçimi kazandınız, tebrik eder ve başarılar dileriz" dedi.

İlk 11 sandık sonunda durum şöyle:

Yarsuvat 1.287 - Yalman 1.107


1. SANDIK
Yarsuvat: 100
Yalman: 86

2. SANDIK
Yarsuvat: 121
Yalman: 108

3. SANDIK
Yarsuvat: 156
Yalman: 96

4. SANDIK
Yarsuvat: 115
Yalman: 112

5. SANDIK
Yarsuvat: 119
Yalman: 131

6. SANDIK
Yarsuvat: 117
Yalman: 92

7. SANDIK
Yarsuvat: 121
Yalman: 97

8. SANDIK
Yarsuvat: 107
Yalman: 91

9. SANDIK
Yarsuvat: 110
Yalman: 80

10. SANDIK
Yarsuvat: 103
Yalman: 96

11. SANDIK
Yarsuvat: 118
Yalman: 118

12. SANDIK
Yarsuvat: 
Yalman:

13. SANDIK
Yarsuvat: 
Yalman:

14. SANDIK
Yarsuvat: 
Yalman:

ETİKETLER

Alp yalmanduygun yarsuvatgalatasaraybaşkanlık yarışısalonu terk ettitebrik ettisonuçlaroysandık

İlgili Haberler

Galatasaray 35. başkanı Duygun Yarsuvat

Galatasaray Kulübünde 35. başkanı belirlemek için yapılan seçimde, Alp Yalman'ı geride bırakan Duygun Yarsuvat yeni başkan oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24