Galatasaray 35. başkanı Duygun Yarsuvat

Galatasaray Kulübü 35'inci başkanını seçmek için sandık başına gitti. Başkanlık için Alp Yalman ve Duygun Yarsuvat yarıştı. Oy kullanma işlemi saat 15:00 itibariyle sona erdi. Oy sayımına geçildi. 1777 oy alan Duygun Yarsuvat, 1566 oy alan Alp Yalman'ı geride bırakarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu.

10. sandık sonunda Duygun Yarsuvat, Alp Yalman ile arasındaki oy farkını 180'e çıkarmış, bunun üzerine Yalman ve ekibindeki arkadaşları, Yarsuvat'ın yanına giderek, "Seçimi kazandınız, tebrik eder ve başarılar dileriz" diyerek salonu terk etmişti.

3 sandıkta oylar eşitti

Sayım sırasında çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Her iki adaya 11 ve 12. sandıklarda 118'er, 14. sandıkta ise 120'şer oy çıktı.

İlk 14 sandık sonunda durum şöyle:

Yarsuvat 1.626 - Yalman 1.447 (Fark 179 oy)



1. SANDIK

Yarsuvat: 100

Yalman: 86

2. SANDIK

Yarsuvat: 121

Yalman: 108

3. SANDIK

Yarsuvat: 156

Yalman: 96

4. SANDIK

Yarsuvat: 115

Yalman: 112

5. SANDIK

Yarsuvat: 119

Yalman: 131

6. SANDIK

Yarsuvat: 117

Yalman: 92

7. SANDIK

Yarsuvat: 121

Yalman: 97

8. SANDIK

Yarsuvat: 107

Yalman: 91

9. SANDIK

Yarsuvat: 110

Yalman: 80

10. SANDIK

Yarsuvat: 103

Yalman: 96

11. SANDIK

Yarsuvat: 118

Yalman: 118

12. SANDIK

Yarsuvat: 118

Yalman: 118

13. SANDIK

Yarsuvat: 101

Yalman: 102

14. SANDIK

Yarsuvat: 120

Yalman: 120

15. SANDIK

Yarsuvat: 151

Yalman: 119

Duygun Yarsuvat kimdir?

Hukukçu başkan

8 Ağustos 1937 yılında İstanbul'da doğan Yarsuvat, Orta öğrenimini İstanbul, Galatasaray Lisesi’nde (1948-1957) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1961 yılında mezun oldu.

Yarsuvat, çalışmalarını 1967 yılında Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Hukuk Mastırı; 1978 yılında da İsviçre’de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında sürdürdü.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Yarsuvat, aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği'nin de başkanı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı görevinde de bulunan Duygun Yarsuvat, Aralık 2003'te GSÜ rektörlüğüne aday olmuş ve 2004 yılındaki seçimlerin ardından rektörlüğe seçilmiş ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürmüştü.

Profesör Dr. Duygun Yarsuvat'ın birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunuyor.

Duygun Yarsuvat'ın Yönetim Kurulu listesi

Asil Üyeler

Hamdi Yasaman

Dursun Özbek

Abdurrahim Albayrak

Cem Kınay

Can Topsakal

Mehmet İpekdokuyan

Mete İkiz

Ebru Köksal

İsmail Sarıkaya

Ahmet Tunç Akat

Yedek Üyeler

Ural Aküzüm

Ali Yüce

Ceyda Gürcan

Hasan Murat Akay

Arda Uçer