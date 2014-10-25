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Spor

Galatasaray 35. başkanı Duygun Yarsuvat

Galatasaray Kulübünde 35. başkanı belirlemek için yapılan seçimde, Alp Yalman'ı geride bırakan Duygun Yarsuvat yeni başkan oldu

25 Ekim 2014 15:53

Galatasaray Kulübü 35'inci başkanını seçmek için sandık başına gitti. Başkanlık için Alp Yalman ve Duygun Yarsuvat yarıştı. Oy kullanma işlemi saat 15:00 itibariyle sona erdi. Oy sayımına geçildi. 1777 oy alan Duygun Yarsuvat, 1566 oy alan Alp Yalman'ı geride bırakarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu.

10. sandık sonunda Duygun Yarsuvat, Alp Yalman ile arasındaki oy farkını 180'e çıkarmış, bunun üzerine Yalman ve ekibindeki arkadaşları, Yarsuvat'ın yanına giderek, "Seçimi kazandınız, tebrik eder ve başarılar dileriz" diyerek salonu terk etmişti.

 

3 sandıkta oylar eşitti

 

Sayım sırasında çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Her iki adaya 11 ve 12. sandıklarda 118'er, 14. sandıkta ise 120'şer oy çıktı.

 İlk 14 sandık sonunda durum şöyle:

Yarsuvat 1.626 - Yalman 1.447 (Fark 179 oy)


1. SANDIK
Yarsuvat: 100
Yalman: 86

2. SANDIK
Yarsuvat: 121
Yalman: 108

3. SANDIK
Yarsuvat: 156
Yalman: 96

4. SANDIK
Yarsuvat: 115
Yalman: 112

5. SANDIK
Yarsuvat: 119
Yalman: 131

6. SANDIK
Yarsuvat: 117
Yalman: 92

7. SANDIK
Yarsuvat: 121
Yalman: 97

8. SANDIK
Yarsuvat: 107
Yalman: 91

9. SANDIK
Yarsuvat: 110
Yalman: 80

10. SANDIK
Yarsuvat: 103
Yalman: 96

11. SANDIK
Yarsuvat: 118
Yalman: 118

12. SANDIK
Yarsuvat: 118
Yalman: 118

13. SANDIK
Yarsuvat: 101
Yalman: 102

14. SANDIK
Yarsuvat: 120
Yalman: 120

15. SANDIK
Yarsuvat: 151
Yalman: 119

 

Duygun Yarsuvat kimdir?

 

Hukukçu başkan

8 Ağustos 1937 yılında İstanbul'da doğan Yarsuvat, Orta öğrenimini İstanbul, Galatasaray Lisesi’nde (1948-1957) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1961 yılında mezun oldu.

Yarsuvat, çalışmalarını 1967 yılında Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Hukuk Mastırı; 1978 yılında da İsviçre’de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında sürdürdü.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Yarsuvat, aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği'nin de başkanı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı görevinde de bulunan Duygun Yarsuvat, Aralık 2003'te GSÜ rektörlüğüne aday olmuş ve 2004 yılındaki seçimlerin ardından rektörlüğe seçilmiş ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürmüştü.

Profesör Dr. Duygun Yarsuvat'ın birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunuyor.

Duygun Yarsuvat'ın Yönetim Kurulu listesi

Asil Üyeler
Hamdi Yasaman
Dursun Özbek
Abdurrahim Albayrak
Cem Kınay
Can Topsakal
Mehmet İpekdokuyan
Mete İkiz
Ebru Köksal
İsmail Sarıkaya
Ahmet Tunç Akat

Yedek Üyeler
Ural Aküzüm
Ali Yüce
Ceyda Gürcan
Hasan Murat Akay
Arda Uçer

 

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