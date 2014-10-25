Albayrak: Biz kovulduk Galatasaray 60 milyon Euro kaybetti

Galatasaray Başkan adayı Duygun Yarsuvat'ın listesinde yer alan eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, bir dönem yönetiminde yer aldığı Ünal Aysal'ı eleştirerek, “Biz kalsaydık, 4. yıldızı geçen sezon takardık ve bu transferlerin birçoğu da yapılmazdı. Biz kovulduk ve Galatasaray 60 milyon Euro zarar etti” dedi.

G.Saray Başkan adaylarından Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’ın listesindeki önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak, Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e konuştu. Bugün yapılacak kritik seçim öncesi Albayrak, yönetim adına düşüncelerini belirtti ve genel kurul üyelerine mesaj verdi.

'Aysal'ın listesi' yakıştırmasını kabul etmiyoruz

Albayrak, Yarsuvat’ın yönetimi için "Aysal’ın listesi yakıştırmalarını" asla kabul etmediklerini belirtip, “Şu anda Ünal Aysal’ın kovduğu bizler, hepimiz bu ekibin içerisindeyiz. Mete Başol, Ali Dürüst, Refik Arkan, ve Adnan Öztürk… Bu isimlerin hepsi Duygun Yarsuvat’ın kurduğu ekibin içinde yer alıyor. Nasıl olur da Ünal Aysal’ın ekibi ya da devamı olur. Böyle bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değil. Bu liste, tamamen Duygun Yarsuvat’ın kurduğu bir liste ve ekiptir. Aysal ile alakası yoktur” dedi.

‘Kazanan G.Saray olacak’

Genel Kurul’a katılımın çok önemli olduğunu belirten Albayrak, “Kim kazanırsa kazansın biz kazananın yanında olacağız. Hem Duygun hoca hem de Alp Yalman, G.Saray’ın duayenleridir. Sandıktan Galatasaray çıkacak, kazanan G.Saray olacaktır. İki listede olan adaylara da, böyle bir ortamda göreve talip oldukları için teşekkür ediyorum. Herkes elini değil, kellesini taşın altına koydu” dedi.

Yarsuvat'ın projelerine hayran kaldım

Yarsuvat’ın projelerine ve bilgi-birikimine hayran kaldığını belirten Albayrak, “Galatasaray’ın geleceği adına Duygun Hoca’nın kazanmasını çok istiyorum. Duygun hoca, konuştukça kendisine hayran kaldım. Hakikaten futbolu biliyor. Galatasaray’a hukuksal açıdan verilen zararların hepsini biliyor. Galatasaray ve 7 ay için Duygun Hoca'nın kazanmasını çok istiyorum. Başka listede olsam bunu söylerdim. Galatasaray için hazırladığı projelere, bilgi-birikimine hayran kaldım” diye konuştu.

‘41 kişilik kadroyu 30'a indirmeliyiz’

G.Saray’ı mali açıdan ayağa kaldırma adına bazı önlemler alacaklarını belirten Albayrak, “41 kişilik bir futbolcu kadrosu olmayacak, 30 kişilik kadro olacak. 11 futbolcuya verilen büyük bir gider ortadan kalkacak. Bu G.Saray’ın kârı olacak. 11 futbolcuya 1’er milyon Euro verseniz, 11 milyon Euro ediyor. Personel giderlerini en az yüzde 30 aşağı çekeceğiz. Duygun Hoca’nın bu konuda ciddi bir çalışması var. Fazla personel, araba, maaş ve oyuncular ile ilgili ciddi bir çalışma yapıldı. Tasarruf edilecek noktalar için hemen harekete geçilecek” dedi.

Abdurrahim Albayrak, 2013 Haziran'ındaki kongrede başkan Ünal Aysal tarafından yönetim kurulundan çıkarılmasını da şöyle değerlendirdi:

"Ünal Aysal bizi göndererek Galatasaray’a 60 milyon Euro zarar vermiştir. Kalsaydık 4.yıldızı geçen sezon takardık, bu transferlerin birçoğu da yapılmazdı. Geçen yıl yapılan transferlerin maliyeti tam 35 milyon Euro... 100 trilyon para ediyor. Şu anda Galatasaray’ın 110 trilyonu olsa... Son gün yapılan transferler ortada... Biz oradayken Florya’da mutluluk, huzur hakimdi. Ama birden bire biz kovulduk. Ve Galatasaray’a bunun maliyeti 60 milyon Euro. Yazık günah."