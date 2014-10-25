Galatasaray'ın yeni başkanı bugün belli oluyor

Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak genel kurul toplantısında, kulübün 8 bin 544 aktif üyesinden, kaydı açık ve aidatları yatırılmış 6 bin 814'ü sandık başına gidebilecek.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 15 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Adaylar Duygun Yarsuvat ve Alp Yalman

Sarı-kırmızılı kulüpte 3,5 yıldır başkanlık görevini sürdüren ve bu kez aday olmayan Ünal Aysal'ın ardından yeni başkan olabilmek için Alp Yalman ile Duygun Yarsuvat yarışacak.

Genel kurul üyeleri, seçimde Alp Yalman'ı desteklemek için "sarı", Duygun Yarsuvat'ı desteklemek için de "kırmızı" renkli oy pusulalarını kullanacak.

İki adayın listeleri

Alp Yalman

Yönetim kurulu: (Asil) M. Taner Aşkın, A. Nasuhi Sezgin, Işın Çelebi, Levent Nazifoğlu, Mehmet Dedeoğlu, Alper Narman, Aydın Yardım, Abdullah Kavukçu, Dikran Gülmezgil, Erdal Aslan.

(Yedek) Mehmet Altıoklar, Levent Karadeniz, Can Natan, Erdem Keçeci, Erol Türk.

Denetim kurulu: (Asil) M. Ayhan Özmızrak, Çaptuğ Kitapçıoğlu, Metin Sinan Aslan.

(Yedek) Ali Kaçel, Selim Yavuz Işılay, M. Akif Aygün.

Sicil kurulu: (Asil) Yalçın Kaya, Erdan Çokay, Ekmel Ünlüsan, Sedat Vanizör, Eray Yazgan, Asena Yılmazkaya, Mehmet Onultan.

(Yedek) Ragıp Numan Taner, Kaan Kançal, Gökhan Küçükgirgin.

Disiplin kurulu: (Asil) Okan Tekinşen, A.Cevdet Dayıoğlu, Cemal Burnaz, Alparslan Karagülle, Yıldırım Baysal, Cengiz Özyalçın, Aydın Önder.

(Yedek) A.Nazım Paksoy, Engin Kaptanoğlu, Nejat Hürbaş, Vedat Alpaslan, Faruk G. Altınbaşak.

Duygun Yarsuvat

Yönetim kurulu: (Asil) Hamdi Yasaman, Dursun Aydın Özbek, Mehmet İpekdokuyan, Abdurrahim Albayrak, Mehmet Can Topsakal, Cem Kınay, İsmail Sarıkaya, Mete İkiz, Ahmet Tunç Akan, Ebru Köksal.

(Yedek) Ceyda Gürcan, H. Murat Atay, H. Ural Aküzüm, Ali Yüce, S. Arda Üçer.

Denetim kurulu: (Asil) Cengiz Ergani, Asena Yılmazkaya, Kerem S. Ergün.

(Yedek) Can Özatay, Cevat Genç, İlkan Koyuncu.

Sicil kurulu: (Asil) Serdar Eder, Çetin Öztürk, Gürkan Eliçin, Giray Güngör, Mesut Karaarslan, Ali Tüzmen, A.Esat Tansev.

(Yedek) Deniz Gün Enön, Nihal Özfırat, Ö.Faruk Dak.

Disiplin kurulu: (Asil) Oğuz Evrenos, Okan Tekinşen, Cemal Burnaz, Alparslan Karagülle, Celal Emon, Can Baydarol, Kunter Akyürek.

(Yedek) Hakan Gençer, Derya Göbelek, Hamdi Barıştıran, Aytuğ Sakallıoğlu, Hakan Ünsaler.