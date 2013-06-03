Gezi Parkı direnişinin 7. gününde Taksim ve Beşiktaş yine gaz bombalı müdahaleye sahne oldu

Gezi Parkı direnişinin 7. gününde Taksim yine polisin gaz bombalı müdahalesine sahne oldu. Polisin önce Taksim'de Divan Otel yönünden biriken kalabalığa biber gazıyla müdahaleye başladığı bilidirildi. Müdahale öncesinde, müdahale anında ve sonrasında Taksim bölgesi üzerinde sürekli uçan helikopterler dikkat çekti. Gezi Parkı ve meydanda toplanan kalabalık ise, "Hükümet istifa / Tayyip istifa" sloganları atarak polise direndi. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda binlerce kişinin sloganlar atarak yaptığı bekleyiş sürerken Dolmabahçe yönünden polis ekipleri geldi. Gece yarısına doğru, iki büyük barikatın kurulduğu Gümüşsuyu'nda polis ekipleriyle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Beşiktaş Dolmabahçe'de de polis gaz bombalarıyla protestoculara müdahale etti. Biber gazının etkisiyle bölgede oluşan gaz bulutundan dolayı bir süre göz gözü görmedi. Daha sonra, Beşiktaş çarşısında toplanan grupla polis arasında diyalog kuruldu. Çarşı içinde toplanan gruplar Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine yürümeme konusunda polisle anlaştı. Çarşı girişini kapatan polisler de bu anlaşma üzerine geri çekildi ve toplanan gruplara müdahalede bulunulmayacağı açıklandı.

Akşam ve izleyen saatlerde bölgedeki gelişmeler şöyle:

23.40: Beşiktaş, Dolmabahçe yönünden gelen eylemciler ile polis arasında Gümüşsuyu'nda çatışma çıktı. Gaz bombası atan polisin üzerine barikatın ardındaki eylemciler yeşil renkli lazer ışığı tuttu.

23:00: Taksim bölgesi üzerindeki yoğun helikopter uçuşu sürüyor. Ancak meydanda ve Gezi Parkı'nda polis bulunmuyor.

22:20 - Gümüşsuyu Caddesi tamamen sis ve gaz bombasının dumanları var. Polis yavaş yavaş geri çekiliyor.

21:50 - Beşiktaş çarşısında toplanan grupla polis arasında diyalog kuruldu. Çarşı içinde toplanan gruplar Başbakanlık ofisine yürümeme konusunda polisle anlaştı. Çarşı girişini kapatan polisler de bu anlaşma üzerine geri çekildi ve toplanan gruplara müdahalede bulunmayacaklarını açıkladı.

21:15 - Dolmabahçe'deki kalabalık dağıldıktan sonra Beşiktaş çarşı içinde yaklaşık 500 kişilik bir grup toplandı. Polis Başbakanlık çalışma ofisi ile çarşıda toplanan grup arasında abrikat kurdu. Gurpların Başbakanlık ofisine yürümesi engelleniyor.

21:00 - AKM binasına çeşitli bayrak ve afişler asan göstericiler sık sık 'Tayyip İstifa' sloganları atıyor.

20:36 - Gezi Parkı'ndaki gruplara oradaki eylemciler tarafından bir anons yapılarak Taksim'de polis müdahalesi olmadığı, gazın polis helikopterinden atılmış olabileceği duyuruldu.

20:00 - Taksim'de toplanan gruplar yoğun bir gaz bulutu altında kaldı. Gaz bulutunun Ceylan Otel tarafndan geldiği görüldü. Gezi Parkı ve Taksim meydanında polis ekipleri bulunmuyor.

19:30 - Dolmabahçe önüde büyük bir kalabalık toplandı. Polis ekipleri kalabalığa gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.