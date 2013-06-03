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Ekonomi

Gezi Parkı direnişi borsayı nasıl etkiledi?

Taksim protestosu sonrasınada borsada ciddi bir düşüş yaşandı, şirketlerin değeri 30 saniyede 50 milyar azaldı

03 Haziran 2013 13:26

Hafta sonu boyunca süren protestoların ardından bugün bankalararası piyasalarda dolar Ocak 2012'den bu yana ilk kez 1,90 lira seviyesini gördü. Döviz sepeti ise 2,1841 seviyesine yükseldi.


Borsada yüzde 8'lik düşüş


İstanbul Taksim'deki Gezi Park'ında geçen hafta başlayan eylemlerin, haftasonu farklı illerde yüzbinlerce insanın katıldığı protestolara dönüşmesinin ardından siyasi tansiyondaki artışın etkisiyle Borsa İstanbul haftaya sert düşüşle başladı. Yükselen faiz, global piyasalardaki zayıf seyir piyasalarda satış baskısını artırdı. Güne sert düşüşle başlayan BİST 100 endeksi'nde kayıplar yüzde 8'i aştı.


30 saniyede 50 miIyar değer kaybı


Bankacılık endeksi yüzde 8 düştü. Şirketlerin değeri 30 saniyede 50 milyar lira azaldı. Hükümet politikalarına yönelik son yılların en büyük protesto gösterilerinin siyasi tansiyonu artırması hisse senetlerinde satış baskısını artırdı. Analistler endeksin kısa vadede 86,000-86,500 aralığını direnç haline getirerek 83,500-84,000 aralığını test etmek üzere hareket etmesini bekliyorlar.

Ekonomistler gösterilerin yarattığı belirsizliğin doların yükselişini desteklediğini ifade ediyor.

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