'Gezi Parkı'ndan sonra Anıtkabir'i de yıkarız' diyen AKP'li başkan istifa etti!

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi AKP Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Küpoğlu, Taksim Gezi Parkı olayları nedeniyle eylemcilere twitterdan tepki göstererek, “Taksim Gezi Parkı’ndan sonra Anıtkabir'i de yıkarız elhamdülillah” dedi. Attığı tweet sonrası tepki gören Küpoğlu partisinden istifa etti.

AKP İnebolu Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Küpoğlu’nun Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilere yönelik sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı bu açıklama ise, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Başkan Küpoğlu, istifa ettiğini açıkladı.

Ardından AKP İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, parti binasında bir araya gelerek konuyu görüştü. AKP İlçe Başkanı İsa Karamehmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"1 Haziran tarihinde İnebolu AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ferhat Küpoğlu’nun şahsına ait sosyal medya hesaplarından paylaşmış olduğu fikirler ve ifadeler, parti teşkilatımızın görüşü ve düşünceleri ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

Ülkemizin son günlerde bulunmuş olduğu kritik günlerden dolayı ülke genelinde sosyal medya aracılığıyla tahrik edici eylem ve açıklamalara karşılık verilen ve diğer siyasi görüş sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medyada paylaşmış oldukları, Müslümanlığa ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdine yakışmayan sözlerin sonucunda Hasan Ferhat Küpoğlu’nun vermiş olduğu talihsiz bir cevaptır. Kaldı ki, partimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. İnebolu AKP Gençlik Kolları Başkanı ve üyesi olan Hasan Ferhat Küpoğlu, olağanüstü yapılan yönetim kurulu toplantımızda bulunduğu görevden ve parti üyeliğinden istifasını sunmuştur. Tüm kamuoyuna duyurulur” dedi.