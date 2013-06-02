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Taksim Meydanı'nda BDP'liler ile TGB'liler arasında gerginlik

BDP'li grup ve TGB gruplar birbirlerine su şişesi ve taş attı

02 Haziran 2013 23:42

Taksim Meydanı'na ellerinde BDP, PKK bayrakları ve Öcalan fotoğrafı olan yaklaşık yüz kişilik grubun girmesiyle beraber alanda karışıklık çıktı.

Radikal gazetesinden Fatih Yağmur'un haberine Öcalan'ın meydandakilere selam gönderdiğinin de anons edilmesiyle beraber gruplar arasında kısa süreli bir çatışma yaşandı. BDP'li grup ve TGB gruplar birbirlerine su şişesi ve taş attı. Yaşanan gerginlik sırasında panik yaşandı ve meydanda bulunan gruplar kaçışmaya başladı. Gerginlik bir süre sonra sona erdi. Bu sırada meydanda bulunan bir otobüsün üzerinden bayrakların indirilmesi anons edildi. Ancak grup "PKK halktır, halk burada" sloganlarıyla tepki gösterdi. Meydanda şu anda tansiyon oldukça yüksek.

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