Ankara'da Gezi Parkı direnişine müdahale

Ankara'da Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara destek vermek amacıyla öğle saatlerinde Kızılay Meydanı'nda toplanan çoğunluğunun lise öğrencisi olduğu belirtilen kalabalığa polis müdahale etti. Ulus'a doğru ilerliyen gruplar, twitter üzerinden birbirlerini provokasyona gelmemek için uyarıyor.

Ankara'da Gezi Parkı protestolarına destek kapsamında bugün yaralıların durumunu bildirecek "resmi merci" bulunamadı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak "Valilik açıklama yapsın" derken, valilikten ise "Biz size dönelim" yanıtı geldi. Bir önceki gün ise, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 31 kişinin tedavi altında olduğunu, 2 kişinin de yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı. Yoğun bakımda olan Ethem Sarısülük’ün durumuyla ilgili olarak ise doktorların ailesine umut verici açıklamalar yaptığı öğrenildi.

Sosyal medya üzerinde randevulaşana ve kendilerine liseli gençler adını veren grup Ankara Güvenpark’a çıkan Milli Müdafaa Caddesi’nde buluştu. Yaklaşık 200-250 kişilik grup Güvenpark ve oradan da Başbakanlık Binası’na yürümek istedi. Ancak güvenlik güçleri caddenin başını tutarak geçişe izin vermediler. Türk bayrakları açan, Ankaragücü formaları giyen gruba dağılması için uyarılarda bulunuldu.

Güvenlik güçleri TOMA araçlarını devreye soktu. Polis gaz maskelerini taktı ve gençlerin ilerlemesini engellemeye çalıştı.

Önceki gece Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada çeşitli hastanelere yatırılarak tedavi altına alınan ve halen tedavileri sürdürülmekte olan kişi sayısının 31 olduğu belirtilerek, bu kişilerden 2 vakanın halen yoğun bakım şartlarında tedavi edildiği kaydedildi.

İki gün süren gösterilerde toplam 291 kişinin hastanelerde ayaktan tedavileri yapılarak hastane yatışlarının yapılmasına gerek kalmadan evlerine gönderildikleri belirtilen açıklamada, “Bunların içinden 141 kişi biber gazı etkilenmesi diğerleri ise çeşitli darbe, fiziksel yaralanma, hipertansiyon ve kan şekeri yükselmesi gibi nedenlerle ayaktan tedavi görmüşlerdir” denildi.



Çeşitli hastanelere yatırılarak tedavi altına alınan ve halen tedavileri sürdürülmekte olan kişi sayısının 31 olduğu bildirilerek açıklamada “Bu kişilerden 2 vaka halen yoğun bakım şartlarında tedavi edilmektedir. Yatarak tedavi verilen diğer vakalar ise orta veya hafif tablo göstermektedir. Yatanların içinde göstericiler tarafından çeşitli darbelere maruz kalan bir polis memuru da bulunmaktadır. 52 polis memuru biber gazından etkilenme, göstericiler tarafından darp ve atılan nesneler tarafından yaralanma gibi sebeplerle ayaktan tedavi edilerek evlerine gönderilmişlerdir. Gösteriler boyunca olay yerinde ya da hastanelerimizde vefat eden veya herhangi bir uzvu kopan kimse bulunmamaktadır” denildi.

Açıklama yapan merci bulunamadı

Ancak bu sabah itibariyle Sağlık Bakanlığı’ndan da valilikten yaralıların durumu ile ilgili bilgi alınamıyor. Sağlık Bakanlığı, Ankara Valiliği’nin açıklama yapacağını belirtirken; valilikten “Biz size döneriz” açıklaması yapılmakla yetinildi.

İki kişinin durumu kritik

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını, 1'i İstanbul’da olmak üzere iki yaralının durumunun “çok kritik” olduğunu ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü söyleyerek, kendilerine bir 'ölüm olayı bilgisi gelmediğini' söyledi.



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de Taksim Gezi Parkı direnişi ve sonrasındaki toplumsal olaylarda yaralanan yurttaşların sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.



Taksim Gezi Parkı’nda alışveriş merkezi yapılmasına karşı 6 gün önce İstanbul’da başlayan ve polisin sert müdahalelerinin ardından neredeyse tüm yurda yayılan protesto gösterilerinde, sadece Ankara, İzmir ve İstanbul’da yaklaşık 1700 kişi yaralandı.



Polisin göstericilere gaz bombaları, tazyikli su ve zaman zaman plastik mermiyle yaptığı müdahalelerde ciddi olarak yaralananların pek çoğu, gaz bombası kapsülü ya da plastik mermiyle vurulmuş durumda.



İstanbul Tabip Odası’nın İl Sağlık Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere göre İstanbul’da hastaneye yatırılarak tedaviye alınan 26 kişi, hayati tehlikesi olan 2 kişi, yoğun bakımda yatan 5 kişi var. Ayaktan tedavi olan hastalar ile birlikte toplam 880 kişi de hastanelere başvurdu.



Ankara Tabip Odası’nın hastanelerden edindiği bilgilerden derlenen verilere göre de 15’i ağır olmak üzere en az 414 yaralı bulunmaktadır. Ankara Numune hastanesinde polis saldırısıyla kafasından yaralanan bir genç ölümle pençeleşmektedir.



İzmir Tabip Odası’nın ilettiği verilere göreyse son 2 gün içerisinde hastanelere 420 yaralı başvurdu ve bunların 60’ı ambulanslarla taşındı.

500 kişi gözaltında

Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto etmek için Kızılay'da toplanan gruptan yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.

Öğle saatlerinden itibaren Kızılay'da toplanan gruba polis müdahalesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 500'e yaklaştı. Zanlılar, otobüslerle ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Eylemler sırasında Atatürk Bulvarı'nın trafiğe kapatan gruba da polis müdahale etti. Kızılay'da ara sokaklara dağılan gruptakilerin bir bölümü, çevreden gelenlerle Atatürk Bulvarı'ndaki Ankara Sanayi Odası yakınlarında toplandı.

Slogan atan eylemciler, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay istikametini trafiğe kapattı. Taş atan eylemcilere polis biber gazı ve tazyikli su ile karşılık verdi. Rixos Oteli'nin camları da eylemcilerin attığı taşlarla kırıldı. Kurdukları barikatla polis müdahalesini engellemeye çalışan, eylemciler ara sokaklara dağıldı.

Polis müdahalesi sırasında toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da alev aldı. Araçta çıkan yangın, diğer TOMA'lar tarafından söndürüldü.

Temizlik görevlisi darp edildi

Bu arada Sıhhiye Köprüsü'nde temizlik çalışmaları yapan Çankaya Belediyesi görevlisi Ömer Pırtıcı, eylemciler tarafından darp edildi. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan ve hafif yaralanan Pırtıcı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.