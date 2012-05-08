Grup Yorum'a yine konser öncesi baskın!

Grup Yorum, Suriye halkıyla dayanışmak için 13 Mayıs Cumartesi günü Antakya Doğuş Okulları önünde konser verecek. Ancak Grup Yorum, konser öncesinde artık bir klasik halini alan polis baskınına yeniden uğradı. Konser organizasyonunda yer alanların evleri ve Hatay Haklar Derneği basılarak gözaltına alındı.

Suriye'de yaşanan iç savaş ve uluslararası toplumun müdahalesinin gündeme gelmesi üzerine Türkiye'nin kitlelere mal olmuş sosyalist müzik grubu Grup Yorum, Suriye halkıyla dayanışmak için 13 Mayıs'ta konser verecek. Antakya'da gerçekleştirilecek konser, Antakya Doğuş Okulları önünde yapılacak.

Konser öncesinde, organizasyon ve hazırlığı yürütenlere yönelik polis baskını gerçekleştirildi. Organizasyonda yer alanların evleri ve Hatay Haklar Derneği basıldı. Bu gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Grup Yorum üyeleri, konserlerinin engellenmek istendiğini ve baskınların bu amaçla gerçekleştirildiğini vurguladı. Açıklamada, "Amerikan işbirlikçiliğinin sonu yoktur, acizliğinizle yine başaramayacaksınız" denildi.

Suriye’de emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı direnenlerin yanında olduklarını haykıracaklarını ifade eden Grup Yorum üyeleri açıklamalarında, "Başta Arap halkımız olmak üzere 13 Mayıs’ta hedeflediğimizin çok daha üstünde bir kalabalık ve çoşku yaratalım. Anlasınlar Suriye ve tüm dünya halkları ile dayanışmamızı hiç bir güç engelleyemez. Tüm dinleyicilerimizi 13 Mayıs’ta Antakya’da yapacağımız 'Amerika ve İşbirlikçileri Suriye’den Defol' konserine katılmaya, ellerinden gelen her türlü imkanı kullanarak konserin tanıtımı için çalışmaları büyütmeye davet ediyoruz" dedi.

Grup Yorum açıklamasında gözaltına alınanların serbest bırakılması istenilerek, "Suriye halkı ile dayanışmamız engellenemez, türküler susmaz halaylar sürer" denildi.